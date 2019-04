Politiikka

Nämä ehdokkaat vastasivat vaalikoneeseen useimmin ”en osaa sanoa” – joukossa yksi ministeri

kaikkien eduskuntavaaliehdokkaiden vastaukset IS:n vaalikoneesta – ja etenkin sen, ketkä vastasivat kaikista useimmin ”en osaa sanoa”.Istuvista kansanedustajista nykyhallituksen oikeusministeri Antti Häkkänen https://www.is.fi/haku/?query=antti+hakkanen (kok) valitsi IS:n vaalikoneessa useimmin keskimmäisen, ei osaa sanoa -vaihtoehdon.Hän naurahtaa, kun kuulee olevansa tilaston kärkipäässä.– En ole ehkä ihan optimaalinen vaalikonevastaustyyppi, suoraan sanottuna, Häkkänen pohtii.– Mutta kuka politiikkaa tai minun toimintaani on seurannut, on varmasti saanut kaikkea muuta kuin päättämättömän kuvan, Häkkänen pamauttaa.Jos yllä oleva kuva ei näy, voit käydä katsomassa sen täältä https://infogram.io/p/ad3e25ab36c00b273afa4a04a49ca46f.png uskoo, että jokainen vaalikoneen käyttäjä lukee eri kysymyksiä eri lailla. Siksi hänen mielestään mustavalkoisen vastauksen antaminen on joskus vaikeaa.– Myönnän, ettei liiallinen fundeeraus sovi vaalikoneisiin, mutta haluan perusteellisesti selvittää kaikki eri näkökulmat asioista ennen kuin ryhdyn tekemään päätöstä, Häkkänen perustelee.Kokoomus on Nato-myönteinen puolue. Siksi kokoomuksen varapuheenjohtaja Häkkäsen eos-kanta kysymykseen pistää silmään, kun kysytään, pitäisikö Suomen liittyä Natoon ensi vaalikaudella.Häkkänen ei pidä aikataulua mitenkään realistisena. Hänen mielestään yhteistyötä kumppanimaiden kanssa pitää silti syventää.myöskään ottanut vaalikoneessa tiukkaa kantaa koulutusleikkauksiin.– En antanut mitään vaalilupauksia viime kaudenkaan alla. Pitää olla valmius reagoida talouden suhdanteisiin. Enkä anna sellaista lupausta, ettei säästöjä tehdä vaikka maailma romahtaisi ympärillä, Häkkänen sanoo.Vaikka Häkkänen kokeekin vaalikoneet joskus hankaliksi, hän uskoo niiden olevan tärkeä osa demokratiaa.– Vaalikoneet ovat positiivinen juttu. Ne tuovat tietoa ihmisille ja sitä kautta saa suuntaa. Kannustan silti ottamaan vielä selvää ehdokkaista ja tulemaan jututtamaan.ehdokkaista eniten yksittäisiä ei osaa sanoa -vastauksia löytyy rovaniemeläiseltä Sdp:n ehdokkaalta Jari Paldanilta https://www.is.fi/haku/?query=jari+paldanilta . Erityisesti ulkopoliittiset kysymykset Paldan jätti eos-vastauksiksi.– Vähän tapauskohtaisesti mietin näitä asioita, enkä ole niihin niin paljon perehtynyt, että mikä se lopullinen kanta tulee olemaan, Paldan vastaa.Yksi vaalikoneen kysymyksistä koski kannabiksen laillistamista.– Sanotaan näin, että on tiettyjä asioita kannabiksestakin, onko se nyt sitten hyvä vai huono asia että se sallitaan tai ei sallita. Vaikka se vapautettaisiin lääkekäyttöön, joillekin se on hyvä asia, mutta se on kaksipiippuinen asia. Se on sellainen, ettei osaa sanoa tässä vaiheessa, että onko se hyvä asia, Paldan pyörittelee.kertoo Ylen vaalikoneessa haluavansa vaikuttaa kansanedustajana työntekijän hyvinvointiin työelämässä ja työuran jälkeen.Hänellä on vaalikoneessa tiukka vastustava kanta muun muassa koulutusleikkauksiin ja siihen, että vanhusten kotihoitoon olisi satsattava.Kysymykseen siitä, että ay-maksujen verovähennys olisi poistettava, Paldan ei kuitenkaan ota jyrkkää kantaa. Lähes kaikki muut vaalikoneeseen vastanneet yli 200 Sdp:n kansanedustajaehdokasta on valinnut vaihtoehdon, jonka mukaan verovähennysoikeuteen ei saisi kajota.– Omalta kohdalta se on ihan ok, että verovähennys pysyy siellä, Paldan sanoo lopulta.

Uskotteko, että kantanne kysymyksiin selkenee sitten jos tulette valituksi kansanedustajaksi?

– Sitten on mahdollisesti aikaa ottaa selvää näistä asioista, Paldan uskoo.vastauksista käy ilmi, että suurten puolueiden ehdokkailla on yleisesti ottaen selkeämmät mielipiteet kuin pienillä ryhmillä.Selkeimmät kannat ovat vihreillä. Heillä 95,9 % vastauksista on jotain muuta kuin eos.Myös perussuomalaisilla, keskustalla, kokoomuksella ja Sdp:llä prosentti on yli 95.