Politiikka

Poliisi epäilee: Eduskuntaan pyrkivän puolueen kampanjointi täyttää rikoksen tunnusmerkistön

9.4. 10:10

Eduskuntavaalit 2019 Kahta ehdokasta epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan eduskuntaan pyrkivän puolueen kampanjoinnista.



Puolueen kahta ehdokasta epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Toinen heistä on myös puolueen puheenjohtaja.



Poliisin mukaan epäilty rikos tapahtui Helsingissä Narinkkatorilla viikonloppuna. Torilla oli esillä vaalimainoksia, joiden tekstien poliisi epäilee täyttävän rikoksen tunnusmerkistön.



Poliisin mukaan puolueen kampanjointi on ollut vihamielistä sekä maahanmuuttajien ja seksuaalivähemmistöjen syrjintään tähtäävää. STT ei ole tavoittanut poliisia vahvistamaan, mikä puolue on kyseessä.