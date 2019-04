Politiikka

Sampo Terho sanoo sinisten olevan Veikko Vennamon aatteen jatkajia – kertoo mielipiteensä perussuomalaisista

kesällä 2017 eronneilla sinisillä on kyselyissä ollut noin prosentin kannatus, ja puheenjohtaja Sampo Terho https://www.is.fi/haku/?query=sampo+terho (sin) vaihtoi vaalipiirinsä Helsingistä Uudellemaalle.

Jussi Niinistö on flirttaillut paluulla perussuomalaisiin, Ari Jalonen on Porissa kokoomuksen sitoutumaton ehdokas, Kaj Turunen loikkasi kokoomukseen, Maria Lohela lähti Harkimon joukkoihin. Pysyykö joukkonne kasassa?

– Olemme olleet erittäin sitoutuneita, että olemme tänne asti päässeet. Ja ensi vaalikaudella ne, jotka pääsevät läpi, ja erityisesti minä puheenjohtajana, ovat sitoutuneet siihen työhön, jota olemme tehneet, ja tulemme sitä jatkamaan. Se ei ole äkkikäännös, vaan saman aatteen jatkamista, mitä on jo Veikko Vennamosta https://www.is.fi/haku/?query=veikko+vennamosta asti viety eteenpäin.

Minkä takia Jalonen ei ole Porissa sinisten ehdokkaana vaan kokoomuksen?

– Kieltämättä se on epätavallinen järjestely, mutta se on heidän. Sitä en pysy ohjaamaan.– Jalonen on minulle vakuuttanut – kun hän etukäteen kertoi näin aikovansa toimia – että hän palaa sitten sinisiin.

Miltä Jussi Halla-ahon perussuomalaisten meininki näyttää, kun vaaleihin on viikko aikaa?

– Siltä, miltä pelkäsin sen näyttävän. Sellaiselta, jossa en halua olla mukana. Minua ei kiinnosta käyttää tätä aikaa heidän solvaamiseen, vaan mieluummin sinisten asioiden esittelemiseen. En haluaisi olla perussuomalaisissa mukana. Esimerkiksi heidän vaalivideonsa oli sellainen, jota en itse olisi ikinä halunnut tehdä.

Olette ilmoittanut olevanne verokapinassa. Siniset keventäisi tuloverotusta, mutta vain pieni- ja keskituloisille. Kuka on suurituloinen, missä menee keski- ja suurituloisen raja?

– En aio sanoa tätä. Tärkeämpää on perusratkaisu. Olemme ehdottaneet käänteistä tuloveroa, joka perustuu siihen, että pienituloiset saavat perusturvaa ja sen päälle tienata omalla työllään enemmän kuin nyt saavat. Silloin tästä tulee liukuvampi, ja ei ole yhtä rajaa.

Lupaatte kaikille ansiosidonnaisen työttömyysturvan?

– Kyllä, mutta nykyisillä työssäoloehdoilla. Kaikki maksavat ansiosidonnaista, mutta kaikki eivät saa sitä, jos eivät kuulu kassaan. Hintalappu on noin 100 miljoonaa.

Käykö sinisille ansiosidonnaisen lyhentäminen nykyisestä 400 päivästä?

– Nykyinen on hyvä. Lyhensimme sitä tällä vaalikaudella.

Puheenjohtaja Antti Rinne sanoi, että hän vetää ruksit aktiivimallin päälle ja se oli tämän vaalikauden kokeilu, josta luovutaan?

– Aktiivimalli on ollut puutteellinen siltä osin, että jos ei pysty osoittamaan aktiivisuuttaan vaikka kuinka yrittää, se on selvästi epäoikeudenmukaista. Jos tällainen tilanne on jossain päin Suomea, se pitää ehdottomasti korjata. Muuten on johdonmukaista, että kun saa jotain, jotain myös edellytetään.

Ammattiliittojen verovähennysoikeudesta luopuminen – olisiko se järkevää? Puhutaan 200 miljoonasta eurosta.

– Kyllä siitä on syytä keskustella, miksi edunvalvontajärjestöön kuuluminen on verovähennyskelpoista.

Oletteko sitä mieltä, että verovähennys on syytä poistaa?

– Se on yksi mahdollinen kohde. Jos meillä talous kyykkää ja tarvitsemme rahoitusta, tämä on loogisempi kuin moni muu. Yritystuet on toinen.

Vihreää valoa tälle?

– Vähintään keltaista.Pitääkö työnantajan tilittää liittojen jäsenmaksut?– Nyt kysyt hankalaa. En ota nyt tässä suoraa kantaa.

Miten olette katsonut maahanmuuttokeskustelua? Pekka Haavisto (vihr) uhosi tässä samassa Vaaligrillissä, että hän olisi pannut rajat kiinni, kun Venäjältä tuli Raja-Joosepin kautta tuli talvella 2015–2016 turvapaikanhakijoita 1 700. Mitä sanotte ministerinä?

– Tämä on vihreiltä uusi avaus, että rajat kiinni. Tässä maahanmuuttopolitiikassa sininen linja ratkaisee ongelmat. Siirretään turvapaikkaprosessi kokonaan EU:n ulkopuolelle. Silloin saadaan raja kiinni ja maahanmuutto hallintaan. 2015 tilanne ei voi silloin toistua. Rajatarkastukset eivät muuta tilannetta. Turvapaikanhakija voi pyytää turvapaikkaa, vaikka raja olisi kuinka suljettu ja prosessi käynnistyy.

Onko tämä näin helppoa kuin Haavisto sanoi?

– Ei taida olla. Olen yllättynyt, että vihreät ovat tällaisen kannan löytäneet.