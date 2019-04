Politiikka

Ennakkoääniä annettu jo lähes 940 000

Eduskuntavaalien äänestysvilkkaus nousi sunnuntaina iltakuuteen mennessä 22 prosenttiin, ilmenee oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta.Äänensä antoi sunnuntaina yli 120 000 ihmistä. Kaikkiaan näissä vaaleissa on ennakkoäänestänyt jo melkein 940 000 ihmistä.Äänestysprosentti on noussut yli 20 prosentin kaikissa Manner-Suomen vaalipiireissä paitsi Uudellamaalla. Lappi ja Satakunta ovat äänestysvilkkaudessa kärjessä.Ennakkoäänten määrä on suurempi kuin neljä vuotta sitten. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa äänestysprosentti oli sunnuntain jälkeen noin 19 prosenttia ja ääniä oli annettu vajaat 800 000. Lopullinen äänestysvilkkaus oli silloin 70,1 prosenttia.Varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntai, 14. huhtikuuta. Ennakkoäänestys jatkuu vielä maanantaina ja tiistaina.