Terho väläyttää IS:n Vaaligrillissä vihreää valoa AY-maksujen verovähennysten poistamiselle – ”Vähintään keltaista”

Politiikka

Terho väläyttää IS:n Vaaligrillissä vihreää valoa AY-maksujen verovähennysten poistamiselle – ”Vähintään kelta

Kulttuuriministeri

, puheenjohtaja Sampo Terho https://www.is.fi/haku/?query=sampo+terho (sin) on valmis poistamaan ay-jäsenmaksujen verovähennyksen.– Kyllä siitä on syytä keskustella, miksi edunvalvontajärjestöön kuuluminen on verovähennyskelpoista, Terho sanoi IS:n Vaaligrillissä.

Oletteko sitä mieltä, että verovähennys on syytä poistaa?

– Se on yksi mahdollinen kohde. Jos meillä talous kyykkää ja tarvitsemme rahoitusta, tämä on loogisempi kuin moni muu. Yritystuet on toinen.

Vihreää valoa tälle?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sinisten

– Vähintään keltaista, Terho vastasi.Ay-maksujen verovähennyksissä valtio menettää noin 200 miljoonan euron mahdolliset tulot.Terho ei IS:n Vaaligrillissä ottanut kantaa siihen, että pitäisikö työnantajien yhä tilittää työntekijöidensä jäsenmaksut ammattiliitoille.Terho ei ollut valmis poistamaan työehtosopimusten yleissitovuutta.vaaliohjelmassa luvataan toisaalta myös ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille.– Kyllä, mutta nykyisillä työssäoloehdoilla. Kaikki maksavat ansiosidonnaista, mutta kaikki eivät saa sitä, jos eivät kuulu kassaan. Hintalappu on noin 100 miljoonaa, Terho totesi.Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoon siniset ei koskisi. Sipilän hallituksessa istuneet siniset oli jo mukana lyhentämässä ansiosidonnaisen kestoa 500 päivästä 400 päivään.Lisäksi tällä hallituskaudella siniset ministerit ovat olleet mukana työttömien aktiivimallin luomisessa.Siniset ei aktiivimallia ensi vaalikaudella olisi romuttamassa.– Aktiivimalli on ollut puutteellinen siltä osin, että jos ei pysty osoittamaan aktiivisuuttaan vaikka kuinka yrittää, se on selvästi epäoikeudenmukaista. Jos tällainen tilanne on jossain päin Suomea, se pitää ehdottomasti korjata. Muuten on johdonmukaista, että kun saa jotain, jotain myös edellytetään, Terho IS:n vaaligrillissä.Terhon puheenjohtajahaastattelu on nähtävissä kokonaisuudessaan ISTV:ssä.