Terho hämmästelee Haaviston kommenttia IS:n Vaaligrillissä – ”Tämä on vihreiltä uusi avaus, että rajat kiinni”

, puheenjohtaja Sampo Terho https://www.is.fi/haku/?query=sampo+terho (sin) ihmettelee vihreiden linjanmuutosta turvapaikkapolitiikassa.– Tämä on vihreiltä uusi avaus, että rajat kiinni, Terho sanoi IS:n Vaaligrillissä.Puheenjohtaja Pekka Haavisto https://www.is.fi/haku/?query=pekka+haavisto (vihr) sanoi torstaina IS:n vaaligrillissä https://www.is.fi/politiikka/art-2000006058695.html , että Suomen olisi pitänyt sulkea aikoinaan Venäjän raja-asemat heti turvapaikanhakijoilta. Loppuvuodesta 2015 kevääseen 2016 Venäjältä tuli Raja-Joosepin ja Sallan raja-asemilta kaikkiaan 1 700 turvapaikanhakijaa.

Onko tämä näin helppoa kuin Haavisto sanoi?

– Ei taida olla. Olen yllättynyt, että vihreät ovat tällaisen kannan löytäneet, Terho vastasi.Vihreät on aiemmin vastustanut rajojen sulkemista ja puhunut kansainvälisten sopimusten kunnioittamisesta.mukaan siniset ratkaisisi tulevat turvapaikanhakijaongelmat sillä, että turvapaikkaprosessi siirrettäisiin kokonaan EU:n ulkopuolelle.Sinisten vaaliohjelmassa maahanmuuttajille on tarjolla muun muassa kansalaiskoetta ja sisu-viisumia.

Mikä sisu-viisumi on? Pitääkö ojittaa suota Koskelan Jussin tyyliin?

– Siinä on ajatus olla kannustin. Jos on ansioitunut työnteossa, kotoutumisessa, opiskelussa, ja pyrkii olemaan rakentavasti suomalainen – silloin voisi tällä perusteella saada jatkoa oleskeluluvalleen. Olemme ehdottaneet myös työperäiseen maahanmuuttoon pisteytysjärjestelmää, missä katsottaisiin Suomeen hakeutuvan koulutus, ikä ja työkokemus, Terho kertoi IS:n vaaligrillissä.

Paperittomien määrä Suomessa lisääntyy koko ajan. Miten siniset hoitaisi kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palautuksen Irakiin?

– Ehdotus, että prosessi siirrettäisiin EU:n ulkopuolelle, ratkaisi asian tulevaisuudessa. Nyt meillä ei ole muuta keinoa kuin neuvotella niiden maiden kanssa, joista he ovat kotoisin. Ja käydä tarvittaessa kauppaa ja ilmoittaa suoraan sävyyn, että mitään apua ei missään anneta ennen kuin te otatte omia kansalaisia vastaan, jos he ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen, Terho vastasi.Suomessa on tällä hetkellä tuhansia paperittomia ja tuhansia kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita.Normaalista poiketen Sampo Terhon vaaligrilli on nauhoitettu perjantaina. Ohjelmaa ei aikataulusyistä voitu tehdä suorana lähetyksenä.