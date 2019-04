Politiikka

HS: Eduskuntaan pyrkii satoja ehdokkaita, jotka ovat olleet syytteessä rikoksista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvityksen mukaan vuosina 2004–2019 rikossyytteen on saanut yhteensä 318 ehdokasta, jotka ovat nyt ehdolla eduskuntaan. Se tarkoittaa noin 13 prosenttia ehdokkaista, joita on yhteensä lähes 2 500.Syytteen saaneista ehdokkaista 86 prosenttia on miehiä. Suurista puolueista perussuomalaisten ehdokkaat ovat saaneet eniten rikossyytteitä. Kappalemääräisesti eniten syytteitä on tähtiliikkeen ehdokkailla. Suhteellisesti eniten rikossyytteitä on Suomen kansa ensin -puolueen ehdokkailla.Eniten syytteitä ehdokkaat ovat saaneet pahoinpitelystä.HS:n selvitys kattaa kaikki Suomen käräjäoikeuksissa nostetut syytteet vuoden 2004 alusta vuoden 2019 maaliskuun puoliväliin.HS kävi käräjäoikeuksien tiedoista läpi myös ehdokkaille kolmena viime vuotena annetut tuomiot. Kovimmissa tuomioissa esiin nousee piraattipuolue, jonka kolme ehdokasta on saanut yli vuoden vankeusrangaistukset huumerikoksista.