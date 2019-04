Politiikka

Keskustan

Jos

Veronkorotuksia

Sijoittamisen

verolinjauksessa huomio kiinnittyy yllättävään yksityiskohtaan: keskusta laskisi intiimihygieniatuotteiden – esimerkiksi kuukautis- ja inkontinenssisuojien – arvonlisäveroa 24 prosentista 10 prosenttiin.– Tämä oli keskustanuorten ehdotus. Kyse on vahvasti yhdelle sukupuolelle kohdistuvasta verorasitteesta, joten veronalennus olisi tasa-arvoa edistävä toimenpide. Keskustan verolinjauksessa on myös muita pieniä, mutta tärkeitä parannuksia, joiden hintalappu on marginaalinen, Sipilä kommentoi IS:lle.Keskustan veromallissa on veronkevennyksiä yhteensä 900 miljoonan euron edestä. Työn ja yrittämisen verotusta keskusta keventäisi Sipilän mukaan ”maltillisesti”.– Työtulovähennys, kunnallisverotuksen perusvähennys ja eläketulovähennys sekä yrittäjävähennyksen korotus 75 000 euron rajauksella kohdistavat veronalennukset pieni- ja keskituloisille, Sipilä näkee.Keskusta jatkaisi myös solidaarisuusveroa, jonka piirissä ovat yli 76 100 euroa tienaavat. Sipilän mukaan vero tasoittaa tuloeroja.seuraavaa hallitusta kootaan punamultapohjalta, yrittäjävähennyksestä tullee vääntöä.Sdp lakkauttaisi yrittäjävähennyksen, kun keskusta laajentaisi sitä 8–10 prosenttiin, mikä tarkoittaa, että verottaja tekisi 8–10 prosentin verovähennyksen yrittäjän verovuoden tuloksesta.Aloittelevia yrittäjiä keskusta kosiskelee ehdottamalla arvonlisäveron alarajan nostoa 15–20 000 euroon. Perussuomalaiset nostaisivat alarajan 20 000 euroon ja Sdp 30 000 euroon. Tällä hetkellä yrittäjän liiketoiminta on arvonlisäveron piirissä, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa.Keskusta laajentaisi myös metsävähennystä ja ”selvittäisi tarpeen metsälahjavähennykselle”.Jälkimmäinen kirjaus on siitä erikoinen, että opposition arvostelema metsälahjavähennys astui voimaan vuoden 2017 alusta nimenomaan Sipilän hallituksen päätöksellä.– Aina on hyvä selvittää, kun on otettu uusia verotoimia käyttöön, miten ne vaikuttavat. Oma tuntumani on hyvä. Metsälahjavähennys on toiminut kuten ajateltiin, Sipilä kommentoi.keskustan mallissa on 750 miljoonan euron edestä. Sdp:n ja kokoomuksen tapaan keskusta on valmis kiristämään entisestään tupakan ja alkoholin verotusta – kokoomuksen ehtona alkoholiveron korotukselle on viinien myynnin vapauttaminen ruokakauppoihin.Keskustan laskelmassa alkoholin, tupakan ja virvoitusjuomien verotuksen korottaminen toisi valtion kassaan vuosittain 300 miljoonan verotulot.Niin ikään 300 miljoonan veropotti olisi tarkoitus kerätä terveydelle ja ympäristölle haitallisilla uusilla veroilla, esimerkiksi pakkausverolla, joka koskisi pakkausmateriaaleja, kuten muovia, lasia ja metallia.Keskustan terveys- ja ympäristöverot tuntuvat olevan vielä ilmassa, sillä keskusta on vasta ottamassa tavoitteekseen vaikuttaa EU:ssa siihen, että erilaisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä veroja voidaan ottaa käyttöön.Kaivosalalle tulisi määrätä keskustan mukaan ”erillinen kaivoksen sijaintikunnalle tuleva vero”, jotta yhteiskunta hyötyisi enemmän maaperän mineraalivarannoista.Myös kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä perittävää jäteveroa tulee keskustan mukaan korottaa.verottamisessa keskusta tulee Sdp:n linjoille, joka tavoittelee sijoitusvakuutuksiin kohdistuvalla verolla 168 miljoonan vuosittaista verotuottoa.Keskusta tosin ”selvittäisi veropohjan laajennuksen sijoittamisessa”. Tämä tarkoittaisi, että kotimaiset ja ulkomaiset verovapaat yhteisöt maksaisivat jatkossa veroa sijoitustoiminnastaan.Vero-ohjelmassa sivutaan myös yritystukia. Keskusta poistaisi yhtenä suurimmista yritystuista tunnetun energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen ja kompensoisi tätä alentamalla teollisuuden sähköveron EU:n minimitasolle.Sipilän mukaan keskusta on yleisesti ottaen noudattanut verotuottojen arvioinnissa varovaisuusperiaatetta.– Esimerkiksi harmaan talouden torjumiseen keskusta ei ole esittänyt numerotavoitteita, koska tästä saatavat verotuotot ovat epävarmoja. Siitä huolimatta harmaata taloutta pitää torjua aktiivisesti, Sipilä sanoo.