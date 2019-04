Pääministeri Sipilä selittää takuueläkeläisille luvattua 100 euron korotusta: ”Tehokkainta eläkeläisköyhyyttä vähentävää politiikkaa”

Politiikka

Pääministeri Sipilä selittää takuueläkeläisille luvattua 100 euron korotusta: ”Tehokkainta eläkeläisköyhyyttä

Pääministeri

Keskustan

Juha Sipilä https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipila (kesk) on pitänyt https://www.is.fi/politiikka/art-2000006017858.html surkuhupaisana ”Suomen talouden kuilun partaalle ajaneiden kilpailulaulantaa miljardimenoista” ja on sanonut, että äänestäjät ottavat valtavan riskin, jos he antavat hallitusvallan avaimet sinipunan eli kokoomuksen ja Sdp:n käsiin.Vaalien alla keskustakin on intoutunut tekemään Sipilän johdolla menolisäysesityksiä – helmikuun alussa Sipilä esitti keskustan kampanjastartissa 600 miljoonan euron panostusta perusturvan parantamiseen.Perusturvapaketti pitää sisällään muun muassa takuueläkkeiden nostamisen, (100 milj.) pienituloisimpien lapsilisäkorotuksen (50 milj.), vanhuspalveluihin satsaamisen (200 milj.) ja opintotuen huoltajakorotuksen (osa 300 miljoonan kokonaisuutta).Eniten huomiota on herättänyt takuueläkeläisille luvattu satanen – onhan Sipilä pitänyt itse Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen ”vappusatasta” populistisena vetona.Vaalikentiltä Seinäjoelta sähköpostitse tavoitettu Sipilä viestittää, että keskusta pitää kiinni takuueläkeläisille luvatusta satasesta ja täsmentää, että takuueläkkeiden korottaminen on tarkoitus toteuttaa heti hallituskauden alussa.– Takuueläkkeiden korottamisen on todettu olevan tehokkainta eläkeläisköyhyyttä vähentävää politiikkaa, Sipilä perustelee lupausta.Sipilä viittaa Keskuskauppakamarin johtavan ekonomistin Mauri Kotamäen https://www.is.fi/haku/?query=mauri+kotamaen ja Nordean yksityistalouden ekonomistin Olli Kärkkäisen https://www.is.fi/haku/?query=olli+karkkaisen artikkeliin https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132099/YPonline_Kotamaki%26Karkkainen.pdf?sequence=2 , jonka mukaan kansan- tai takuueläkkeen tasokorotus kohdistuisi suoraan pääasiassa matalille tulotasoille ja olisi siten huomattavasti tehokkaampaa pienituloisuuden vähentämiseen tähtävää politiikkaa kuin työeläkkeiden korottaminen.Takuueläkkeen taso on 785 euroa kuussa. Rinne olisi nostamassa alle 1 400 euron eläkettä saavien nettotuloja 100 eurolla kuukaudessa – lupauksen piirissä ovat kansan-, takuu- ja työeläkettä saavat kansalaiset.Sipilän esikunnasta arvioidaan, että Rinteen lupauksen hintalappu olisi jopa miljardi euroa vuodessa, kun keskustan eläkekorotuksen hintalapuksi Sipilän esikunta arvioi 100 miljoonaa vuodessa.talous- ja verolinjauksen liitteessä listataan menolisäysesityksiä yhteensä 1,4 miljardin edestä, veronkevennysesityksiä 900 miljoonan edestä ja verojenkorotusesityksiä 750 miljoonan edestä.Keskustan talousohjelma lähtee Sipilän mukaan siitä oletuksesta, että työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin yhdessä tuottavuuden kasvua tukevien toimenpiteiden kanssa mahdollistaa normaalin kansainvälisen talouden kysyntätilanteessa kahden prosentin vuotuisen talouskasvun.

Miten vaalilupauksille käy, jos työllisyysaste ei nouse toivotulla tavalla? Jakaako keskusta jo rahaa eri kohteisiin ilman, että on minkäänlaista varmuutta työllisyysasteen nousemisesta 75 prosenttiin?

– Keskustalla on keinot ja näytöt siihen, että työllisyys saadaan nousemaan. Kaksi pääkeinoa kohtaanto-ongelmaan on 1000 opettajaa tai ohjaajaa tukemaan oppisopimuskoulutusta ja paikallisen sopimisen lisääminen. Pitää muistaa, että myös tämän hallituksen 72:n prosentin työllisyystavoitetta pidettiin mahdottomana. Se oli hyvä, että viimeksikin epäiltiin, me vaan tehtiin, Sipilä vastaa.

Valtiovarainministeriön tuoreen katsauksen mukaan talouskasvu hidastuu lähivuosina alle 1,5 prosenttiin ja 2022–2023 alle prosenttiin. Onko keskusta valmis uusiin leikkauksiin, mikäli kansainvälisen talouden uhat realisoituvat?

– Keskusta on varautunut tähänkin tilanteeseen monin tavoin. Ensinnäkin vakaan talouskasvun olosuhteissa velkaantumiseen pitää suhtautua hyvin kriittisesti. Matala velkasuhde mahdollistaa elvyttävän talouspolitiikan lama- tai kriisiolosuhteissa, Sipilä linjaa.Tästä voi päätellä, että Sipilä olisi valmis ottamaan kunnolla velkaa, jos talouskasvu sakkaa. Sipilän mukaan kriisiolosuhteissa pitää välttää ”laskennallisiin rajoihin kangistunutta politiikkaa” ja turvata työpaikat tukemalla kotimaista kysyntää.Sipilän mukaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa pitäisi selvittää myös, miten työttömyysturvajärjestelmä sopeutuisi paremmin taloussuhdanteisiin; yksi tapa olisi Sipilän mukaan Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskureiden vahvistaminen.Työmarkkinajärjestöjen hallitsema rahasto tuli hätiin alkusyksyn budjettiriihessä päättäessään alentaa sekä työntekijöiden että työnantajien työttömyysvakuutusmaksua 300 miljoonalla eurolla.IS käy eduskuntavaalien alla läpi suurimpien puolueiden tulo- ja veromalleja. IS on käynyt aiemmin läpi kokoomuksen, Sdp:n ja perussuomalaisten mallit. Viimeisenä vuorossa on vihreät.