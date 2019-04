Politiikka

Näin valtavasti rahaa keltanokka tarvitsee päästäkseen eduskuntaan

Kansanedustajien

Katso alla olevasta hakukoneesta vaalitukien saajat eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015 sekä kuntavaaleissa 2012 ja 2017. Jos hakukone ei näy alla, pääset siihen täältä. https://interactive.hs.fi/arkku/public/generated/35292STtGc/

Kokoomuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Demareiden

Mistä