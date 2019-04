Politiikka

Onko kuvassa keskustalainen, perussuomalainen vai vihreä?

<section><h2><p>Tunnistatko kansanedustajaehdokkaiden puolueet kuvan perusteella?</p></h2></section><section><h2><p>Minkä puolueen kansanedustajaehdokas on kuvassa?</p></h2></section><section><h2><p>Parempi onni ensi kerralla!</p></h2><p><p>Et ole ehkä seurannut politiikkaa tai tehnyt vaalikoneita. Tai ehkä sinulla vain kävi huono tuuri.</p></p></section><section><h3><p>Hyvä suoritus! </p></h3><p><p>Puoluekantaa ei valita naamakertoimen perusteella, mutta sinä osaat yhdistää ehdokkaat ja puolueet todella hyvin.</p></p></section><section><h3><p>Olet vaalikoneiden suurkuluttaja!</p></h3><p><p>Osasit yhdistää suurimman osan ehdokkaista oikeaan puolueeseen. Hyvää työtä!</p></p></section><section><h3><p>Olet todellinen puoluesihteeri! </p></h3><p><p>Yhdistit ehdokkaat ja puolueet niin hyvin, että sinulle saattaisi sopia pesti politiikan parissa.</p></p></section>

Suomessa järjestetään eduskuntavaalit 14. huhtikuuta. Ennakkoäänestys on jo alkanut.Nyt on sopiva aika kokeilla kevyellä testillä, osaatko yhdistää kansanedustajaehdokkaat oikeaan puolueeseen ehdokkaan kuvan perusteella.Jos testi ei näy, tee se täällä https://www.riddle.com/view/189621 IS:n vaalikoneen löydät täältä https://www.vaalikone.fi/eduskunta2019/is/

