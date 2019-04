Essayah nosti IS:n Vaaligrillissä esille Suomessa synnyttäneen miehen: ”Raskaat hormonihoidot ovat riskialttiita myös lapselle kohdussa”

Politiikka

Lakia ajaneiden tahojen mukaan transhoidot tulisi avata myös alaikäisille. Kd ei kyllä tule sitä kannattamaan. Emme voi hyväksyä sitä, että lapset ja nuoret, joiden kasvu on kesken, saisivat tehdä loppuelämäänsä peruuttamattomasti vaikuttavia päätöksiä.Toki täysi-ikäiset saavat tälläkin hetkellä tehdä päätöksiä sukupuolen vaihtamisesta. Mutta ei se voi olla vain ilmoitusasia. Translakiin ajetaan muutosta, että siihen ei tarvittaisi enää lääketieteellistä arvioita. Että kuka tahansa voisi ilmoittaa sukupuolekseen sen, minkä kokee tai tuntee. Ei, ei näin voi olla.Siksi, että sukupuoli, ihan samalla tavalla kuin vaikkapa pituus tai silmien väri ovat fysiologisia faktoja. Ei ihminen pysty sitä itse tuntemuksensa perusteella ilmoittamaan, sen tulee perustua fysiologisiin faktoihin. Erikoispsykiatrin lausunnolla halutaan varmistua siitä, että raskaita ja peruuttamattomia hoitoja ei aloiteta kevyin perustein.On paljon transsukupuolisia, jotka katkerasti katuvat hoitoprosesseja, joihin ovat lähteneet. Osa haluaa palata takaisin biologiseen sukupuoleensa. Meillä on Suomessa julkisuudessakin ollut tapaus, jossa niin sanotusti juridinen mies on synnyttänyt. Hän on lopettanut hormonihoitoja ja haluaa toisenkin kerran synnyttää. Pitää muistaa, että raskaat hormonihoidot ovat äärimmäisen riksialttiita, myös sille kehittyvälle lapselle kohdussa. Yhteiskunta nämä kymmenien tuhansien hoidot suuntaan ja toiseen maksaa.Perustuslakivaliokunnan linjauksien mukaan vaikkapa Suvivirsi, Enkeli taivaan tai joulukuvaelma ovat osa suomalaista kulttuuriperintöä, ne eivät muuta koulujen juhlia uskonnon harjoittamiseksi. Jos koulussa halutaan sen lisäksi käydä jumalanpalveluksessa tai lukea ruokarukous, niistä tulee ilmoittaa vanhemmille. Muille lapsille pitää olla sitten rinnakkaista ohjelmaa.Kd:n vaaliliitot ovat puhtaasti teknisiä, emme ole asettaneet yhteisiä ohjelmatavoitteita. Vaaliliitoissa aina haetaan win-win tilannetta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että molemmat puolueet ovat vaaliliitosta saamassa hyötyä.Työllisyyden kysymyksissä. Tällaisenkin taloustilanteen voi huonolla politiikalla niin sanotusti sössiä. On pystytty parantamaan yritysten palkkaamisedellytyksiä. Vain terve talous, jossa on yhä enemmän ihmisiä työelämässä maksamassa veroja ja eläkemaksuja pystyy turvaamaan sen, että myös hyvinvointipalveluihin riittää varoja.Kyllä se täytyy kokonaisuudessaan uudelleen arvioida. Sinällään työttömien aktivoiminen ja valmiiden räätälöityjen palvelujen tarjoaminen on hyvä asia. Mutta mahdollisuutta osoittaa aktiivisuuttaan ei tietyillä alueilla ollut, ja sitten rangaistiin leikkaamalla työttömyysturvaa.Kd on esittänyt, että ihmiselle haitallisia asioita voitaisiin verottaa enemmän. Esimerkiksi sokeriverosta tulisi jo 200 miljoonaa euroa.Siellä on asumistukijärjestelmän uudistaminen, hivenen korotettaisiin alkoholin ja tupakan verotusta, meillä on myös työntekijäjärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden puolittaminen, työnantajajärjestöjen verovähennysoikeuden kokonaan poistaminen. Sieltä meidän vaihtoehtobudjetista löytyy täysi 800 miljoonaa asioita, joilla pystytään tulopuolta pitämään kunnossa.Jokainen maa määrittelee itse vaikkapa pääkaupunkinsa. Jos Israel katsoo, että Jerusalem on sen pääkaupunki, eiköhän se silloin näin ole. On tärkeää, että alueella edettäisiin niin, että nämä osapuolet menevät yhteiseen neuvottelupöytään ja sopivat asioista.Ikävä kyllä, esimerkiksi palestiinalaispuoli on lähtenyt viemään YK:n eri järjestöissä itsenäisyyshankkeita eteenpäin. Oslon rauhansopimuksessa aikoinaan sovittiin, että osapuolet yhdessä sopivat näistä asioista.Varmasti se on asia joka neuvottelupöydissä pitää sitten osapuolten vielä vahvistaa, mutta Trump on ottanut tässä kantaa siihen, mitkä ovat olleet aiemmat rajat Israelin kohdalla.Kun Israelin valtiota perustettiin niin se halusi kahden valtion mallia, mutta palestiinalaisten puoli ja ympäröivät arabivallat ei, ja aloittivat itsenäisyyssodan hyökkäämällä Israeliin. Voi sanoa, että rauhatahtoa alueella tarvitaan kaikilta osapuolilta.