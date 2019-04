Politiikka

Kokoomuksen Lepo­mäki: ”Demareiden mallilla Suomesta tulee sivukonttoreiden luvattu maa”

Kansanedustaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elina Lepomäki https://www.is.fi/haku/?query=elina+lepomaki (kok) näkee punaista Sdp:n verolinjauksista.– Vain omistajat rakentavat pääkonttoreita. Pelkään, että demareiden mallilla Suomesta tulee sivukonttoreiden ja sieluttomien business parkien luvattu maa, Lepomäki sanoi.Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne kertoi tänään IS:ssa https://www.is.fi/politiikka/art-2000006054850.html demareiden veronäkemyksiä.Sdp on muun muassa kiristämässä niin listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta, pääomatuloveroa kuin perintöveroa ja korottamassa yli 90 000 euroa tienaavien verotusta.Lepomäen mielestä Sdp:n vero-ohjelma rokottaisi talouskasvua ja yrittäjyyttä.

Lepomäki sanoo, että Sdp harrastaa uhkarohkeaa politiikkaa, koska Suomessa on kymmenen vuoden aikana kulunut enemmän pääomaa kuin tänne on investoitu.– On kuitenkin sääli, jos Suomessa asuvat ihmiset eivät voi kerryttää riittäviä pääomia pitkäjänteiseen yrittämiseen ja omistamiseen. Tyypillisesti vain omistajat sitoutuvat yhteiskuntaan monipuolisesti ja malttavat kannatella toimintaa myös taantumien yli. Silloin puhutaan myös työntekijöiden edusta.– Entä jos luotaisiinkin hyvät olosuhteet yrittämiselle, työskentelemiselle ja vaurastumiselle ihan kaikille, riippumatta ihmisen lähtökohdista? Vain sillä tavalla saamme luotua kestävää hyvinvointia ja purettua kestävyysvajetta, Lepomäki totesi.Eduskuntavaalit pidetään vajaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina 14. huhtikuuta.