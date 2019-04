Nyt Orpo ja Rinne puhuvat suoraan rahalinjauksista: Sdp:n menolisäykset ”aivan käsittämätöntä” – Kokoomuksen malli ”veropopulistinen”

Politiikka

Nyt Orpo ja Rinne puhuvat suoraan rahalinjauksista: Sdp:n menolisäykset ”aivan käsittämätöntä” – Kokoomuksen m

Kokoomus





keventäisi ansiotuloverotusta seuraavan hallituskauden aikana yhteensä miljardilla eurolla.Kokoomus kohdistaisi kevennykset kaikkiin tuloluokkiin, ja kevennysten piirissä olisivat myös eläkeläiset.

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, lisäävätkö suurituloisille tehtävät veronalennukset työllisyyttä tai kasvua?

– Verotuksen pitää kannustaa opiskeluun, itsensä kehittämiseen, yrittämiseen ja eteenpäin menoon. Meillä on yksi maailman kireimpiä progressioita. Siinä pitää olla tolkku. Siksi veronkevennykset on syytä tehdä kautta linjan.– Tällä kaudella painopiste on ollut erityisesti pienituloisissa, ja pienituloisissa verotus alkaa olla verrokkimaihin nähden matala, mikä on erittäin hyvä. Seuraavaksi täytyy ottaa pääpaino keskituloiseen, koska marginaalit ovat hävyttömän korkeita, jo alle 3000 euron kuukausituloilla pitää maksaa lisäeurosta 40 senttiä veroa.

Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan rikkaat hyötyvät kokoomuksen veromallista absoluuttisesti euroina moninkertaisesti köyhiä enemmän. Miten vastaat?

– Se on kärjistys, koska isompituloisella on pohjalla jo todella kova verotus. Ylimmät tuloluokat maksavat suurimman osan Suomen verokertymästä. Rinne ei voi aina sulkea silmiään siltä, mistä kasvu ja kannusteet Suomeen tulevat. Uskallan sanoa, että tarvitsemme osaajia, jotka ovat suurimmissa tuloluokissa. Meillä lähtee tuhansia korkeakoulutettuja suomalaisia ulkomaille joka vuosi.”työmiljardi” katettaisiin kiristämällä haittojen, päästöjen ja kulutuksen verotusta. Kokoomus kiristäisi muun muassa lämmityspolttoaineiden verotusta ja sähköveroa.

Haluaako kokoomus rokottaa omakotitaloasujia?

– Lämmityspolttoaineissa on kysymys ilmastohaittojen verottamisesta. Palkkatulojen tai eläketulojen verojen alentamisen vuoksi ihmiselle jää enemmän käteen, ja sitä kautta tämä kompensoidaan. Samaan aikaan ohjataan siihen, että öljylämmitteisistä taloista siirryttäisiin energiaremonttien kautta muihin energiamuotoihin. Olen valmis laajentamaan tukea vähävaraisille talouksille energiaremontteihin.

Entä sähköveron korotus?

Sdp:n vaaliohjelman hintalappu on 1–3 miljardia – Antti Rinne selittää nyt puheitaan





– Sitä ei voi niin hyvin ilmastoverona perustella, mutta sähkövero tulee niin laajalta pohjalta, että kotitaloutta kohden korotus jää hyvin pieneksi.Orpo tarkentaa myöhemmin, että 0,2 sentin kiristys sähköveroon tarkoittaisi 12 000 kWh:n vuosikulutuksella kolmen euron kustannusta kuukaudessa.on jäänyt gallupeissa Sdp:stä selvästi jälkeen – Ylen tuoreessa https://yle.fi/uutiset/3-10711554 gallupissa Sdp:n kannatus oli 20,1 prosenttia ja kokoomuksen kannatus 15,8 prosenttia. Perussuomalaiset hengittää jo kokoomuksen niskaan 15,1 prosentin kannatuksella.Kokoomuksen ja Sdp:n välillä on joka tapauksessa vahva jännite. Orpo syyttää Sdp:tä vastuuttomista menolupauksista.– Sdp on tehnyt 1–3 miljardin menolisäyslupaukset, mikä on aivan käsittämätöntä – vaalien alla oppositiojohtaja sanoo, että hänen vaalilupauksensa ovat 1–3 miljardia, siinä on äänestäjän kuluttajansuoja todella vaarassa. Kaikki, mitä he lupaavat, on lisää velkaa lasten piikkiin tai lisää veroeuroja ihmisten kukkaroista.– Tällä perusuralla valtionvelka kasvaa 12 miljardia kehyskauden aikana 119 miljardiin. Jos työllisyys ei nouse, se tarkoittaa vielä kovempaa velkaantumista ja silloin joka tapauksessa on Suomessa edessä jälleen kerran se, että joudutaan miettimään leikkauksia hyvinvointiin, enkä halua sitä.menolisäykset ovat Orpon mukaan ensi hallituskaudella 500–600 miljoonan haarukassa.Kokoomus vapauttaisi pienipäästöiset ja päästöttömät autot autoverosta, mikä vähentäisi autoveron tuottoa parilla sadalla miljoonalla eurolla.Tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioihin kohdistettua rahoitusta kokoomus korottaisi 300 miljoonalla eurolla. Kokoomus on esittänyt myös kaksivuotista maksutonta esiopetusta.Orpo tähdentää, että panostukset rahoitetaan budjetin sisältä kohdentamalla menoja uudelleen.– Tämä erottaa meidät kaikista muista, koska muut jakavat jo 75:tä (viittaa työllisyysastetavoitteeseen), vaikka sitä ei edes ole. Tällä näkymällä työllisyysaste noussee 2023 mennessä reiluun 73:een eli 75 prosenttia ei tule itsestään.Tarvittavista toimista Orpo mainitsee verotuksen keventämisen lisäksi muun muassa kannustavan sosiaaliturvan, paikallisen sopimisen sekä työperäisen maahanmuuton merkittävän edistämisen.puheenjohtaja Antti Rinne herätti huomiota sanottuaan https://yle.fi/uutiset/3-10701839 Ylen vaalitentissä, että puolueen vaaliohjelman toteuttaminen maksaa 1–3 miljardia euroa.

Antti Rinne, tarkoittaa tämä, että menolisäyksenne ensi hallituskaudella ovat kolme miljardia, jos taloustilanne sen sallii ja miljardin, jos taloustilanne ei sitä salli?

– Ei tarkoita. Haarukka pitää sisällään ensi vaalikaudella täysimääräisesti toteutuvia menoja, osittain toteutuvia menoja ja ensi kaudella liikkeelle laitettavia asioita, jotka aiheuttavat menoja vasta tulevilla vaalikausilla.

Mitkä menot toteutuvat ensi hallituskaudella ja mitkä vasta myöhemmin?

– Esimerkiksi toisen asteen koulutuksen maksuttomuus oppivelvollisuuden kautta toteutuu täysimääräisesti ensi vaalikaudella, maksuton varhaiskasvatus portaittain – ei välttämättä kokonaan ensi kaudella – ja esimerkiksi sosiaaliturvauudistus kuuluu liikkeelle laitettaviin asioihin.lupasi viime vappuna Heinolan torilla nostaa alle 1 400 euron eläkettä saavien nettotuloja 100 eurolla kuukaudessa.Demareiden lupaus koskee kansan-, takuu- ja työeläkettä saavia kansalaisia.Kun mukaan lasketaan muun muassa indeksitarkistukset kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin, niin pelkästään Sdp:n toimet eläkeläisköyhyyden torjumiseksi ovat miljardiluokassa.Rinne myöntää, että työllisyysasteen nouseminen 75:een prosenttiin ensi kaudella on epävarmaa ja taloustilanteen viilenemistäkin pidetään mahdollisena.Siitä huolimatta Rinne pitää kiinni eläkeläisille luvatusta ”vappusatasesta” ja pitää todennäköisenä, että 100 euron nettokorotus toteutuu jo ensi vaalikaudella.– Jos talous jostain syystä romahtaa, niin silloin täytyy miettiä, kuinka monessa erässä sitä viedään eteenpäin. Joka tapauksessa ensi vaalikaudella on tulossa eläkkeiden nettokorotuksia, Rinne muotoilee.– Toteutamme sadan euron nettokorotuksen alle 1 400 euroa tienaaville, jos talous kehittyy normaalilla tavalla, mikä tarkoittaa 1,5–2 prosentin kasvua, Rinne tarkentaa.mukaan Sdp:n lupaamat etuuslisäykset eivät ole suoraan yhteydessä työllisyysasteen kehitykseen.– Vero-ohjelma tuottaa meille 1–1,5 miljardia riippuen siitä, miten parametrit asennetaan. Sdp on ainoa puolue, jolla on kattava tulopuolen ohjelma, jolla pystytään rahoittamaan toimenpiteet, joita Sdp esittää menopuolella.– Meillä on tulevaisuusinvestointeja, jotka maksavat itse itsensä takaisin. Konkreettisena esimerkkinä on oppivelvollisuusiän pidentäminen, maksuton toinen aste, joka nostaa työllisyysastetta nopeasti.

Eikö se kuulosta liian hyvältä ollakseen totta?

– Tällä hetkellä peruskoulun suorittaneiden työllisyysaste on vain 41 prosenttia, kun toisen asteen koulutuksen suorittaneiden on 75 prosenttia. Kun kaikki nuoret suorittavat toisen asteen, näiden nuorten työllisyysaste nousee merkittävästi ja näin käytetty raha tulee maksettua lisääntyvän työllisyyden kautta jonkun vuoden kuluessa takaisin.

Sdp esittää kiristyksiä pääomaverotukseen, listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen ja yli 90 000 tienaavien ansiotuloverotukseen. Miksi suurituloisen tai yrittäjän pitäisi ostaa Sdp:n talouslinja?

– Sekä suurituloiset että yrittäjät hyötyvät kattavasta hyvinvointivaltiosta, joka huolehtii koulutuksesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista. Meillä on mittavat tuet yrityksille ja paljon asioita, joista sekä hyvätuloiset että yrittäjät voivat kokea, että eletään hyvässä maassa.

Miten talouslinjanne eroaa kokoomuksen talouslinjasta?

– Kokoomuksen veromalli suosii rikkaita ihmisiä, on veropopulistinen ja lisää epätasa-arvoa. Kokoomus kiristäisi sähköveroa ja lämmityspolttoaineiden veroa sadoilla miljoonilla euroilla. Tämä kohdistuu kovimmin niihin ihmisiin, jotka asuvat suhteellisen vanhoissa omakotitaloissa, joissa on vielä öljylämmitys. Usein he ovat pienituloisia ja iäkkäitä ihmisiä.– Kokoomuksen lähtökohtana on palveluiden parantamisen ja turvaverkkojen vahvistamisen sijasta keventää tasaisesti verotusta kaikilta niin, että rikkaat saavat noin kymmenen kertaa enemmän veronkevennyksiä kuin köyhät ihmiset absoluuttisina euroina.

Mihin tämä väite perustuu?

– Jos kaikilta kevennetään verotusta prosentin verran, se tarkoittaa 10 000 euron tuloilla 100 euroa lisää rahaa käteen. 1 000 euron tuloista tuo prosentin veronkevennys on 10 euroa eli 10 kertaa vähemmän.Rinne vetää mutkia hiukan suoraksi.Eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan 1 000 euron kuukausituloilla ei jäisi mitään käteen, jos kaikkiin tuloluokkiin kohdistettaisiin 0,8 prosentin vähennys. Tämä johtuu siitä, etteivät kaikkein pienituloisimmat maksa tuloveroa.1 500 euroa kuukaudessa tienaavan tuloja 0,8 prosentin veroale nostaisi 12 eurolla, kun 10 000 euroa tienaavan kuukausitulot nousisivat 80 eurolla.