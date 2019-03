Jussi Halla-ahon puheenjohtajatentti katosi yllättäen Yle Areenasta – muiden puheenjohtajien tentit katsottavissa

Politiikka

Jussi Halla-ahon puheenjohtajatentti katosi yllättäen Yle Areenasta – muiden puheenjohtajien tentit katsottavi

Juuri nyt

Useat Ilta-Sanomien lukijat ovat hämmästelleet, miksi vain muutaman päivän Areenassa ollut tentti on poistettu katsottavista.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy