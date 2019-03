Asiantuntijat povaavat perussuomalaisille jopa kärkipaikkaa – puolueella muita enemmän ”piiloon jäänyttä kannatuspotentiaalia”

Politiikka

Asiantuntijat povaavat perussuomalaisille jopa kärkipaikkaa – puolueella muita enemmän ”piiloon jäänyttä kanna

Ylen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perussuomalaiset





Tampereen





Politiikan





Karimäki