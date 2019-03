IS selvitti Rinteen ja Orpon puheita: Onko Sitran kassan tyhjennykselle tulossa lupa? Onko Kuntaliitto kokoomuksen sotelinjalla?

Politiikka

IS selvitti Rinteen ja Orpon puheita: Onko Sitran kassan tyhjennykselle tulossa lupa? Onko Kuntaliitto kokoomu

Totta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sdp





vai tarua?Koska politiikasta on kysymys, niin faktaa – vai tahallista väärinymmärtämistä tai muunnellun totuuden puhumista.Tällä kertaa vaalikamppailun tuoksinassa kokoomus on ottanut Kuntaliiton keppihevosekseen sotesopassaan. Ovatko kunnat sillä kannalla, että sote pitää kokoomuksen idean tapaan rakentaa kuntapohjalle ja unohtaa maakuntahallinnot?Ja Sdp antaa ymmärtää, että työryhmä on antamassa luvan siirtää Sitran kassasta satoja miljoonia euroja poliitikkojen hyväksi katsomiin tarpeisiin.Ovatko myös muut puolueet huomanneet, että Sdp:n idea Sitran kassan tyhjentämisestä on mitä mainioin?Aloitetaan tuoreemmasta.on ainoana puolueena halunnut koskea Sitran kassaan ja ottaa sieltä 360 miljoonaa euroa euroa kertanostolla vaalilupaustensa rahoittamiseksi.Puheenjohtaja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) antoi ymmärtää maanantaina Ylen vaalitentissä, että Sitran asemaa pohtinut työryhmä on päässyt yhteisymmärrykseen Sitran rahoihin koskemisesta.– Olen ymmärtänyt, että tämä työryhmä eduskunnassa, joka on Matti Vanhasen https://www.is.fi/haku/?query=matti+vanhasen (kesk) vetämä, on päässyt ihan viime päivinä yhteisymmärrykseen. Sopimuksen sisältöä en vielä tiedä.– Minulla on sellainen tieto, että olisi päästy sopimukseen, Rinne sanoi maanantaina Ylen tentissä.Sitran roolia ja tehtäviä pohtineen työryhmän raportti julkistetaan tulevana perjantaina.Työryhmää vetänyt kansanedustaja Matti Vanhanen tyrmää puheet siitä, että poliitikot antaisivat itselleen luvan koskea Sitran rahoihin.– Minulla ei olisi oikeutta kertoa sen sisältöä. Kun tuollainen väite on esitetty, niin on pakko työryhmän nimissä sanoa, että ei ole yhteisymmärrystä, että Sitran rahoja siirrettäisiin muualle. Sellaista yhteisymmärrystä ei ole olemassa. Siinä on Rinteellä väärä tieto, Vanhanen sanoi.

Miksi Rinne sitten tällaisen tiedon esiin ottaa?





Kokoomus