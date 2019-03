Politiikka

Maaseudun Tulevaisuuden kysely: SDP:stä ja vihreistä toivotaan seuraavan hallituksen runkoa

27.3. 7:06

Maaseutukunnissa keskusta on yhä vahva, mutta on menettänyt ykköspaikan niukasti SDP:lle.

KantarTNS kysyi edellisviikolla lehden toimeksiannosta 1 155 äänestysikäiseltä kolme puoluetta, joiden tulee ainakin olla hallituksessa.



KantarTNS kysyi edellisviikolla lehden toimeksiannosta 1 155 äänestysikäiseltä kolme puoluetta, joiden tulee ainakin olla hallituksessa.



Myös Kunnallisalan kehittämissäätiö on selvittänyt tässä kuussa puolueiden hallitussuosiota. Sen kyselyssä lähes puolet vastanneista toivoi SDP:tä hallitukseen. Seuraavaksi suosituin puolue oli vihreät 35 prosentin kannatuksella. Kokoomus ja keskusta seurasivat perässä hieman yli 30 prosentin kannatuksella.