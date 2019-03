Politiikka

Näin Orpo määritteli Ylen tentissä keskituloisen

Kokoomus lupaa keventää etenkin keskituloisten verotusta.Kokoomuksen vaaliohjelmassa kevennetään kaikkien palkansaajien ja eläkeläisten verotusta miljardilla ensi vaalikaudella.– Tehdään kaikkiin tuloluokkiin, mutta painottaen keskituloisia. Sipilän hallituksessa päätettiin keventää pienituloisten verotusta, Orpo sanoi Ylen puheenjohtajatentissä.Orpolta kysyttiin tentissä, minkälaisia kuukausituloja Orpo pitää keskituloisena ja mihin tuloluokkaan kokoomus veroalensa haluaa etenkin suunnata.Orpon mukaan keskituloisen palkka on hivenen alle kolme tonnia kuussa.– Jos tienaa 2 800 euroa, silloin marginaalivero on 40. Se on minusta kohtuutonta.– Noin 3 000 euron tuloluokassa on eniten ihmisiä, sinne pitäisi olla liikkumavaraa, Orpo määritteli kokoomuksen veroalennuksen kohderyhmän.Kokoomus on omissa ohjelmissaan tai puoluekokouspäätöksissään halunnut poistaa kokonaan muun muassa perintöveron, autoveron ja varallisuusveron.Jos nämä verot poistettaisiin, valtio menettäisi 2,5 miljardin euron verotulot.Orpo vakuutti, että kokoomus ei näitä veroja ole ensi vaalikaudella poistamassa, koska se on mahdotonta.– Puoluekokous on linjannut, että perintöverosta on päästävä eroon. Olen samaa mieltä, mutta se on mahdotonta.– Nämä pysyvät tavoitteina, mutta ne eivät ole realistisia toteuttaa, Orpo tunnusti.Omassa seitsemän minuutin puheessaan Orpo linjasi, että kokoomus ei ”lähde vaalilupausten miljardikauppaan”.Ylen tenttijät kysyivät Orpolta, miten kokoomus sitten aikoo saada esimerkiksi vanhustenhoidon kuntoon.Jos kokoomus keventää veroja miljardilla, miksi se ei samalla summalla olisi mieluummin parantamassa vanhustenhoitoa?– Kun valmistelen nyt ensi vuoden budjetin kehyksiä, siellä on 1,23 miljardia euroa ikääntymisestä johtuvia kustannuksia jo pohjissa. Emme voi hoitaa kustannuksia, jollemme tee töitä, Orpo vastasi.Kokoomus oli jossain vaiheessa vaalikautta kyselyjen suurin puolue, mutta nyt vaalien aattona puolueen kannatus on pudonnut roimasti 16,2 prosenttiin, ja Sdp on kokoomuksen edellä peräti viisi prosenttiyksikköä.Orpo ei halunnut spekuloida Ylen tentissä sitä, onko hän vielä kokoomuksen puheenjohtaja, jos vaaleissa tulee tappio.– Käydään vaalit ensin. Meidän tavoite on olla suurin puolue, ehdottomasti.– Hallitusta on haukuttu kokoomuslaisista päätöksistä, ja sillä on saatu 140 000 työpaikkaa. Kokoomus on ollut pitkään hallituksen vahvin puolue, ja vaali-iltana olemme Suomen vahvin puolue, Orpo valoi vielä uskoa itseensä ja puolueensa vaalivoittoon.Eduskuntavaalit pidetään runsaan kolmen viikon kuluttua, sunnuntaina 14. huhtikuuta.