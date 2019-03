Politiikka

Ei yksin vaalikentille – ainakin vihreät ja Sdp ovat kehottaneet ehdokkaitaan kampanjoimaan vähintään kaksin

Supolla ei tietoa vaaleja kohtaan suunnitellusta väkivallasta

Suurissa tilaisuuksissa järjestyksenvalvojia