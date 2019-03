Politiikka

Kommentti: Turhaa puhetta – Rinteen ja Sdp:n lihaverouudistus on poliittinen pannukakku ja mahdoton toteuttaa

Vaalien alla moni asia karkaa käsistä kuin pärekaton kulotus.Sdp:n ja puheenjohtajamasinoimalle liha- ja maitoverokeskustelulle on käynyt juuri niin.Kyse on siis Sdp:n mainostamasta ”kestävän kehityksen arvonlisäverosta”, jonka sisältö tosin tuntuu muuttuvan päivittäin. Viimeisimmän mallin Rinne esitti Demokraatissa lauantaina. Sen mukaan lihan ja maidon alv ei nouse, eikä sitä nosteta. Sen sijaan muiden, ympäristön kannalta vähemmän haitallisten elintarvikkeiden alv:ta voisi laskea, Rinne järkeilee.Kyse ei ole kuitenkaan siitä, mitä Sdp haluaa.Arvonlisäverokantojen muuttaminen ei ole mahdollista ilman EU:n lupaa. Arvonlisäkantoihin ei tehdä poikkeamia vain sen perusteella, mitä Sdp:n puheenjohtajalla tulee vaalikoneessa tai -tentissä mieleen.yleinen alv-kanta on 24 prosenttia, ja siihen on kaksi poikkeamaa: muun muassa elintarvikkeiden osalta alv on jo alennettu 14 prosenttiin, ja esimerkiksi lääkkeiden alv on 10 prosenttia. Alennettuja verokantoja saa olla kaksi.Jos joku luulee, että Sdp päättää hallituksessa tehdä lihalle, maidolle, lantulle, herneille, nokkoselle, kananmunille, tofunakeille, mämmille ja paistonauriille – tai mitä kaikkea mieleen tuleekaan – erilaiset verokannat, se ei yksinkertaisesti onnistu.Vaalitenteissä asialla voi toki hurskastella.on EU-tason päätöksestä. EU:ssakaan edes parlamentti ei veroasioista päätä, konsultoi ehkä, mutta päätöksen tekee komissio. EU:ssa on vireillä asiaa koskeva direktiivimuutos, mutta ilmeisemmin se ei etene, koska EU-tason yksimielisyyttä ei synny – eikä sellaista ole edes näköpiirissä.Sdp:n esitykset ovat siinäkin mielessä mielikuvituksen tuotetta, että eri verokantoja ei voida määrätä samoille tuotteille. Eikä Sdp hinnoittele kaupassa: loppuhinnan määrää kauppias.Lisäksi kannattaa muistaa, että jos alv:ta muutetaan, se myös maksaa. Yleisen alv:n laskeminen prosenttiyksiköllä vie valtiolta noin miljardin verotulot.Kolmen viikon kuluttua tiedetään, kuka voitti vaalit, ja oliko vaalivoiton takana suomalaisen maidon syyllistäminen maailman ilmastokatastrofista.Kyllähän Rinne entisenä valtiovarainministerinä tietää puhuvansa huuhaata.ilmastoteoilla, oikeilla tai haavekuvilla, on mukava porskutella vaaleihin saakka ja yrittää kosiskella äänestäjiä, vaikka Sdp:n osalta homma menikin metsään – jota ei luonnollisestikaan saa hakata.Tai joskus saa, joskus ei, mikäli Sdp:ltä kysytään.Mutta sanottakoon, että tämä alv-keskustelu oli Sdp:n osalta poliittinen pannukakku, joka ei muutu syömäkelpoiseksi, vaikka koko Sdp:n puoluehallitus koristelisi sen hillolla ja tuontisokerilla.