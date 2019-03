Politiikka

Kansanedustaja piti viimeisen puheensa 32 vuoden jälkeen – halusi tähdentää yhtä asiaa





Eduskunnan huhtikuun vaalien jälkeen jättävät veteraanikansanedustajat intoutuivat tänään maanantaina lausumaan suuren salin puhujakorokkeelta muutaman sanan omista edustajavuosistaan ja antamaan yleviä ohjeita eduskunnassa jatkaville kollegoille.32 vuotta eduskunnassa istunut keskustan pitkäaikainen kansanedustaja Seppo Kääriäinen https://www.is.fi/haku/?query=seppo+kaariainen (kesk), 70 muistutti viimeisessä puheessaan, että eduskunnan arvovalta on kansanedustajien vastuulla.– Eduskunnan asema myös kansalaisten silmissä muotoutuu edustajien edesottamuksista ja käytöksestä, myös puheista.Kääriäinen muistutti, että edustaja on velvollinen tehtävässään noudattamaan oikeutta ja totuutta, sekä esiintymään vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista ihmistä.– Yhtä tähdennän tässä, ymmärtäkäämme toisiamme. Tai kääntäen, älkäämme ymmärtäkö toisiamme ainakaan tahallaan väärin. Siitä alkaa luottamus ja yhteistyö.– Toteuttaakseen tehtävänsä eduskunnan on kyettävä päätöksiin, myös vaikeisiin päätöksiin, myös ristiriitatilanteissa. Eduskunnan on kyettävä muodostamaan hallitus kohtuullisessa ajassa, ei viivytellen. Sen on huolehdittava heikoimmista, ja sen on varjeltava asemaansa vallankäytön keskuspaikkana tasavaltaisessa Suomessa.Lopuksi Kääriäinen pahoitteli eksyneensä sivupolulle suuressa salissa parhaillaan käsiteltävästä aiheesta.– Valitan, että eksyin vähän sivuun itse asiasta, mutta kyllä se ainakin liippasi tätä agendan kohtaa. Tämä on viimeinen puheenvuoro meikäläiseltä tältä puhujakorokkeelta. Puheet on pidetty. Riittää, kun sanon ”kiitos”. Siinä on kaikki. Kiitos.Myös 36 vuoden edustajauran tehnyt keskustan Sirkka-Liisa Anttila https://www.is.fi/haku/?query=sirkka-liisa+anttila , 75 intoutui muistelemaan ensimmäisiä vuosiaan eduskunnassa.– Ei ollut edustajilla perehdyttämiskoulutusta, mutta sanon kauniin kiitoksen niistä vuosista: silloin neuvottiin ja opastettiin, ja tällainenkin henkilö, joka tuli taloon ilman, että koulutettiin talon toimintoihin, vähitellen pääsi jyvälle siitä, missä mennään.Anttila kuvaili politiikkaa ihmissuhdetyöksi ja hyväksi joukkuepeliksi, johon kuuluvat myös erilaiset mielipiteet.– Itse peräänkuulutankin sitä, että me ymmärtäisimme toinen toisiamme enemmän ja hyväksyisimme sen tosiasian, että emme me täällä keskustelemalla toinen toistemme mielipiteitä pysty muuttamaan, mutta me pystymme yhdessä hakemaan rakentavalla tavalla sen yhteisen pienimmän nimittäjän, jonka pohjalta sitten yhdessä päätöksiä tehdään.– Me jokainen itse olemme vastuussa siitä, että eduskunta myöskin säilyy jatkossa Suomen arvokkaimpana foorumina, jota kansalaiset voivat ihan aidosti arvostaa. Omasta puolestani kaunis kiitos 36 vuodesta, niiden edessä olen nöyrä, Anttila sanoi.Oman sanasensa lausui myös 16 vuotta kansanedustajana toiminut keskustan Tapani Tölli https://www.is.fi/haku/?query=tapani+tolli , 67. Hän puhui etenkin eduskunnan roolista korkeimman vallan haltijana.– Ei tule siirtää sitä valtaa, joka tällä instituutiolla on. Se ei saa siirtyä someen, ei Twitteriin eikä hetkellisiin mielenilmaisuihin. Niillä on oma roolinsa, mutta tällä talolla täytyy olla päätösvalta, Tölli totesi.

– Me edustajat tulemme ja menemme, niin kuin meistä moni nyt lähtee, mutta tämä on graniittilinna, sillä on symbolimerkitys myös siinä mielessä. Tämän täytyy pysyä, ja tästä meidän on yhdessä, tämän arvovallasta, hyvin huolehdittava.