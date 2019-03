Politiikka

Soini vetoaa luottamuksellisuuteen, eikä edelleenkään kommentoi Gennadi Medvedevin poistamista pakotelistalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EU-maat sopivat perjantaina pakotteista kahdeksalle venäläiselle, jotka olivat osallisena Asovanmeren ja Kertshinsalmen selkkauksessa. Yhdysvaltalaisen Radio Free Europen (RFE/RL) mukaan Suomi olisi torjunut Medvedevin lisäämisen listalle. Media nojasi tietonsa useisiin nimettömiin lähteisiin, joiden mukaan Medvedev piti alun perin lisätä pakotelistalle.– Pakotteet käsitellään aina hyvin perusteellisesti yhteistoiminnassa kaikkien maiden kanssa. Kaikki päätökset, jotka syntyvät, ovat yksimielisyyden takana ja ne nyt vahvistetaan, Soini sanoi ennen EU-maiden ulkoministerikokousta Brysselissä.– Suomi ei nyt eikä missään olosuhteissa petä sitä luottamusta, enkä minäkään ministerinä voi kertoa salaisista asioista, jotka on luottamuksella tehty.Soini vetosi asian luottamuksellisuuteen myös tekstiviestissä, jolla hän vastasi STT:n kysymyksiin lauantaina. Soini ei viestissään myöntänyt eikä kieltänyt yhdysvaltalaismedian uutista, eikä kommentoinut sitä muutenkaan.Linja Krimin miehittämiseen ja Itä-Ukrainan tilanteeseen on Soinin mukaan ollut tiukka.– Ukrainan kriisiin on aivan selvä linja. Sen paremmin EU, Suomi kuin Yhdysvallatkaan ei voi hyväksyä, eikä tule hyväksymään, Krimin laitonta liittämistä Venäjään, Soini sanoi Brysselissä.