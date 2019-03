Politiikka

Lihavero ärsytti Antti Rinnettä Sdp:n kokouksessa – mukaan vedettiin jopa suomalaisten koirat ja kissat

Sdp:n puoluevaltuuston kevätkokous käsitteli puolueen vaalitavoitteita laajalla pensselillä, mutta yksi kupru pysyi sitkeästi esillä: liha. Tai tarkemmin sanoen lihavero, ja Rinteen näkemys joko ulkomaisen tai kaiken lihan verotukseen.Eräässä valtuustopuheenvuorossa mentiin jopa niin pitkälle, että esillä oli Sdp:n kanta koirien ja kissojen pidon kyseenalaistamiseen, koska niiden ruuantuotantoon käytetään hyvin paljon lihaa.Lisäksi ehdotettiin, että voisiko Sdp lisäveron sijaan muuttaa ajatusta siten, että alennetaan vähäpäästöisten tuotteiden, kuten juuresten veroa mutta ei isketä lisäveroja.Puheenvuoroissa, myös yhdessä Rinteen omassa, lihaverokeskustelu leimattiin porvarimedian synnyttämäksi.Rinteelle lihaverojupakka oli silminnähden ärsyttävä, vaikka kohun synnyttäjä on ollut Rinne itsekin. Torstaina Ylen tentissä Rinne kierteli ja kaarteli ja antoi ymmärtää, että puolue kannattaa kestävän kehityksen arvonlisäveroa, jonka avulla voitaisiin ohjata kulutusta ”oikealla tavalla oikeisiin kohteisiin”.Rinne viittasi brasilialaiseen lihaan, mutta huomautti myös, että Suomessakin ”täytyy huolehtia päästöistä, jotka tulevat karjantuotannosta ja lihantuotannosta”.Sunnuntaina hän torppasi selvästi ajatuksen siitä, että olisi lätkäisemässä ainakaan suomalaiselle lihantuotannolle ylimääräistä haittaveroa.– Meillä on käsitelty aloite (puoluekokous 2017), ja todettu, että Sdp ei kannata lihaveroa, Rinne sanoi kokouksen jälkeen.Vaaliohjelmassa ei sanallakaan puhuta lihoista eikä lihaverosta, hän sanoi. Vero-ohjelmassa puolueella on kestävän kehityksen arvonlisävero, jonka ajatellaan ohjaavan ihmisen käyttäymistä, hän sanoi.Malli verottaa niitä tuotteita ja palveluita enemmän, joiden päästörasite on suurempi kuin vähäpäästöisiä tuotteita.Lihaverokeskustelu liittyy Rinteen mielestä siihen, että hän on vaalikoneessa vastannut kyllä tai ei, pystymättä avaamaan kantaansa ja näistä on syntynyt käsitys, että hän kannattaa lihaveroa.– En kannata.Rinne pyöritteli yhä vastausta, eroaako kanta suomalaisen ja ulkomaisen, kuten brasilialaisen lihan suhteen.– Ilmastopäästöjen näkökulmasta se, että elintarvikkeita tuodaan laivoilla, joissa on raskaat päästöt, niillä on päästövaikutusta, ja sen pitää näkyä hinnassa.Kysymykseen siitä, onko hän tarkastanut kantaansa vaalitentin jälkeen, Rinne ei vastannut.– Meillä on liikenteen ja maatalouden päästöt suunnilleen samaa luokkaa, joka tarkoittaa, että meidän on löydettävä keinoja, joilla maatalouden päästöjä voidaan vähentää. Yksi keskeinen päästöjen tuottaja on lihatuotantoon liittyvät asiat, ja se edellyttää ratkaisujen löytämistä.– En ole yhtään vakuuttunut, että kotimaisen lihan tuotannossa arvonlisävero on ratkaisu, vaan toimenpiteet, joilla voi vähentää (maatalouden) päästöjä.