Politiikka

Eduskunta hyväksyi kansan­edustajien sopeutumis­eläkkeet lakkauttavan laki­aloitteen sisällön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perussuomalaiset jätti vastalauseen

Sopeutumisrahan suuruus riippuu uran pituudesta

Myös ansiosidonnainen mahdollinen