Politiikka

Ministeri Saarikko haukkui terveysjätit – ”Tekisi mieli sanoa haudoilla tanssimiseksi”

Todellinen "markkinamalli"

Ministeri viittaa eiliseen STT:nkin julkaisemaan uutiseen siitä, että Pihlajalinnan, Mehiläisen ja Terveystalon toimitusjohtajat vaativat kuntien sote-palveluiden ulkoistamista rajoittavan lain kumoamista.– Tekisi mieli sanoa tuota haudoilla tanssimiseksi – valmistellun sote-mallin kuoppa kun hädin tuskin on vasta lapioitu umpeen, Risikko sanoo tiedotteessa.Ministerin mukaan yksityiset terveysjätit pyrkivät edistämään omaa liiketoimintaansa kuntien taloudellisella ahdingolla.– Rajoituslain purkamista vaatineilla yrityksillä olisi syytä tarkistaa yhteiskunnalliset kuiskaajansa, Saarikko vinkkaa.Saarikon mielestä terveysjätit rohkaisevat osaoptimointiin ja pikavoittoihin, eivät yhteiskunnalliseen kokonaisetuun. Samalla ministeri sälyttää vastuuta soten kaatumisesta oppositiolle.– Tämä on todellinen ”markkinamalli” – ja tätä eduskunnan oppositio ei ehkä ihan loppuun asti miettinyt hallituksen sote-mallia nimitellessään ja kaataessaan. Siinä sentään julkinen palveluiden järjestäjä olisi ollut kuskin paikalla ja sinänsä hyvät yksityiset palveluntuottajat turvavöissä kyydissä, tiedotteessa lukee.Ministeri penää kuntapäättäjiltä valppautta, sillä kokonaisulkoistukset voivat päätyä maakunnallisen kehityksen tulpaksi.Sote-palveluiden rajoituslaki on hänen mielestään pidettävä voimassa siihen asti, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudesta järjestämistavasta on linjattu.