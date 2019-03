Tutkija vaalitaistelusta: Sdp puolustaa gallupjohtoaan hallituksen eron jälkeen – ”Rinne saattaa joutua koville”

Politiikka

Tutkija vaalitaistelusta: Sdp puolustaa gallupjohtoaan hallituksen eron jälkeen – ”Rinne saattaa joutua kovill

Pääministeri Juha Sipilä https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipila (kesk) vei presidentti Sauli Niinistölle https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niinistolle hallituksensa eroilmoituksen perjantaiaamuna.Ilta-Sanomat kysyi politiikan tutkijoilta eroilmoituksen vaikutusta tulossa olevien eduskuntavaalien asetelmiin.– Onhan tämä huomattavasti dramaattisempaa kuin se, että hallitus olisi istunut kautensa loppuun, eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajaarvioi.– Sipilä halusi varmaan toimia kertomansa mukaan. Hänhän oli käyttänyt lausumaa ”tulos tai ulos”. Hänen ratkaisunsa oli siinä mielessä suoraselkäinen tapa toimia, kun sote kaatui, Jokisipilä sanoo.

Voiko tällä erolla olla vaikututusta puolueiden kannatukseen, jos tilannetta vertaa siihen, että hallitus olisi jatkanut?

Djupsund: Sdp puolustaa gallupjohtoaan entisten hallituspuolueiden hyökkäystä vastaan





