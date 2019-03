Politiikka

Juha Sipilän hallitus erosi – katso suora lähetys Kesärannasta klo 10.45

Päätapahtumat 16 min. sitten Presidentti Niinistö on hyväksynyt Sipilän hallituksen eronpyynnön 20 min. sitten Juha Sipilän tiedotustilaisuus 10.45 54 min. sitten Lue uusimmat käänteet hetki hetkeltä -seurannasta tästä: Näytä lisää( -2 kpl) Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kommentoi hallituksen kaatumista Rkp:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mielestä hallitus yritti tehdä liian suurta uudistusta kerralla. - On yritetty tehdä liian suurta yhtä aikaa. Jos jotain pitäisi oppia, uudistuksia pitää tehdä askel askeleelta. Pekka Puska syyttää soten kaatumisesta kokoomusta ja oppositiota Kansanedustaja Pekak Puska (kesk) syyttää massiivisen uudistuksen kaatumisesta kokoomusta ja opposition jarrutusta.– Se kaatuu kahdesta syystä, oppositio jarrutti ja valinnanvapaus oli ongelma. Puska sanoi eduskunnassa toimittajille, että keskusta olisi voinut ”valinnanvapauden kanssa elää”, mutta kokoomuksen malli oli hänen mukaansa ongelmallinen ja olisi ”vaikeuttanut integraatiota”. – Myöskään kokoomuksen omassa piirissä ei ollut täyttä tukea heidän mallilleen, Puska lisäsi. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kommentoi hallituksen kaatumista - Tämä on hallitukselta ymmärrettävä ratkaisu, kun sen suurin hanke päättyy epäonnistumiseen. Hallituksen sote-mallin ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään ja niistä on eduskuntakäsittelyssä varoitettu. Pohjimmiltaan uudistus kaatuu nyt hallituksen kyvyttömyyteen korjata moneen kertaan todettuja ongelmia, vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoo tiedotteessaan. Presidentti Niinistö on hyväksynyt Sipilän hallituksen eronpyynnön Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on hyväksynyt pääministeri Juha Sipilän hallituksen eronpyynnön Mäntyniemessä hetki sitten. Tilaisuus oli hyvin nopea. Pääministeri käveli kameroiden edessä presidentin eteen jättämään hallituksen eronpyynnön ja ero myönnettiin. Presidentti Niinistö pyysi hallitusta jatkamaan toimitusministeriönä. Hallitus koostui keskustasta, kokoomuksesta ja sinisistä. 16 min. sitten Presidentti Niinistö on hyväksynyt Sipilän hallituksen eronpyynnön Aamulla sotetilanne on ollut sekava Sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru STT:lle: Aamulla ei ole voitu ottaa mitään yhteisiä sote-kantoja. Valiokunta jatkaa mahdollisesti kokousta puhemiesneuvoston kokouksen jälkeen. Mäntyniemessä on vielä odottava tunnelma. Suora lähetys on käynnissä. Juha Sipilän tiedotustilaisuus 10.45 Sipilä pitää tiedotustilaisuuden kello 10.45 Kesärannassa. 20 min. sitten Juha Sipilän tiedotustilaisuus 10.45 Kiuru: Keskustelu jatkuu Krista Kiuru (sd.) Ylelle: Sote-valiokunnan keskustelu jäi kesken ja tarkoitus on palata kokoukseen puhemiesneuvoston jälkeen. Voi olla, ettei keskustelun jatkaminen ole enää ajankohtaista. Eduskunnassa kokous menossa STT:n saaman tiedon mukaan puhemiesneuvosto on koolla kello 10. Ylen lähteiden mukaan puhemiesneuvosto olisi kokoontunut päättämään sote-valmistelun lopettamisesta. Aiemmin tänään on kerrottu, että sote-uudistus ei valmistu tämän hallituskauden aikana. Perustuslakivaliokunta on lopettanut maakuntalakien tekemisen, kertovat Ylen lähteet. Eilen ilmeni, että perustuslakivaliokunnalla ei tällä tietoa ole kokousta perjantaina. Asiasta kertoi valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) STT:lle illalla. Hallintovaliokunta on odottanut perustusvaliokunnalta lausuntoa maku 2 -esityksestä. Maku 2 on maakuntauudistuksen toinen vaihe, johon sisältyvät muun muassa valvontaviranomaisten tehtävät. Perustuslakivaliokunta on kuullut asiantuntijoita. Eilen Lapintie sanoi, että päätöksiä kuulemisten lopettamisesta ei ole tehty. Keskustan Kaikkonen kommentoi Pääministeripuolue keskustan ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen kommentoi hallituksen eroa Twitterissä: –Pääministeri Sipilä jättää eronpyyntönsä, koska sotea ei saada tällä vaalikaudella maaliin. Jos joku kysyy, mitä tarkoittaa poliittinen vastuunkanto, niin sanoisin, että tässä on siitä esimerkki. Sipilä pyytää hallituksen eroa STT: Pääministeri Juha Sipilä pyytää hallituksen eroa tasavallan presidentiltä tänään Mäntyniemessä kello 10, kertoo valtioneuvosto Lue uusimmat käänteet hetki hetkeltä -seurannasta tästä: Livelähetyksen olennaisimmat käänteet ja kommentit kirjoitetaan tähän alle hetki hetkeltä lähetystä seuraten. Jos et pysty seuraamaan videolähetystä, päivittyy olennaisimmat seikat myös tähän tekstinä. Suora lähetys alkaa 9:45. 54 min. sitten Lue uusimmat käänteet hetki hetkeltä -seurannasta tästä: