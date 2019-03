Politiikka

Kaikkonen sote-uudistuksen toteutumisesta: ”Usko on koetuksella, sen voi sanoa”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajamyöntää, että tilanne hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen kanssa on tällä hetkellä hyvin haasteellinen.– Tiedetään, että valiokunnissa on vaikeuksia asioiden kanssa, tässä on perustuslaillisia kysymyksiä, mutta sote-valiokunta jatkaa työtään, Kaikkonen sanoi eduskunnassa torstaina keskustan ryhmäkokouksen jälkeen.Hän kuitenkin vakuuttaa, että keskustan eduskuntaryhmässä ei ole uudistuksen suhteen vielä luovutettu.– Emme ole nostaneet käsiä pystyyn, mutta hyvin kyllä tiedostamme sen, että tässä on merkittäviä vaikeuksia saada tämä tällä vaalikaudella valmiiksi.– Selvää on, että tämä vellova tilanne ei ole hyvä kenellekään. Usko on koetuksella, sen voi sanoa.Eduskunnan puhemiesneuvosto ei tänään torstaina vielä tehnyt päätöstä istuntokauden mahdollisesta jatkamisesta sote-uudistuksen vuoksi ensi viikon perjantain jälkeen. Asian käsittelyä jatketaan huomenna.Normaalin aikataulun mukaan eduskunta siirtyisi ensi viikon jälkeen vaalilomalle.– Kelloa vastaan täällä käydään tällä hetkellä. Tässä jossain kohtaa tämän eduskunnan aika loppuu.Kaikkosen mukaan viimeistään viikon kuluttua torstaina iltapäivällä tulisi jo olla selvyys siitä, toteutuuko nykyisen mallin mukainen uudistus vai ei.– Sanoisin, että viimeistään viikon päästä tähän samaan aikaan pitää olla kirkkaus siitä, että saadaanko tämä maaliin vai joutuuko seuraava hallitus tätä vielä kerran miettimään.