Kokoomus löysi syyn Ylen kannatuskyselyn katastrofitulokseen: ”Me möhlimme ja emme osanneet kertoa oikeaa näkemystä”

Kokoomus löysi syyn Ylen kannatuskyselyn katastrofitulokseen: ”Me möhlimme ja emme osanneet kertoa oikeaa näke

– täällä ei ole mitään nähtävää.Kokoomus yritti parhain päin selitellä Ylen tämän aamun kannatuskyselyä. Kysely oli katastrofaalinen kokoomukselle.Jos katsoo Ylen kannatuskyselyn lukuja – noin 16 prosenttia kokoomukselle ja noin 21 prosenttia demareille – huhtikuun eduskuntavaalit on käytännössä jo ratkennut.Erittäin suurella todennäköisyydellä Sdp:n voittaa vaalit, ja kokoomus ei ykköspuolueeksi enää pysty nousemaan, ja tuleva pääministeri on puheenjohtaja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd).Vaaleihin on aikaa viisi viikkoa ja kolme päivää. Historiasta ei löydy tiettävästi yhtään tapausta, että tässä ajassa yksikään puolue olisi noussut viiden prosenttiyksikön takamatkalta viidessä viikossa suurimmaksi puolueeksi.kokoukseen valmistautuneet kokoomuksen kansanedustajat kiistivät, että Ylen gallup olisi aiheuttanut minkäänlaista paniikkia.Ainoa, joka paniikin myönsi, oli kansanedustaja Eero Lehti https://www.is.fi/haku/?query=eero+lehti (kok). Tosin Lehti myös sanoi, että vaalipaniikkia on muissakin puolueissa, ja kokoomus voi nousta suurimmaksi puolueeksi.– Varmaan on paniikkia, kaikilla on. Luulen, että keskustalla on vielä kovempi vaalipaniikki. Kyllä kai demareillakin on vaalipaniikki, Lehti sanoi IS:lle.– Siellä on aika paljon äänestäjiä, jotka eivät ole tehneet päätöstään. Mielipide menee herkästi laidasta laitaan. Viiden prosenttiyksikön ero on merkittävä, mutta ei vielä ratkaiseva. Jos ero supistuu kahteen prosenttiyksikköön, se alkaa jo vaikuttaa. Kyllä Kokoomus voi vielä voittaa vaalit, ja saada suurin piirtein saman verran kannatusta kuin viime eduskuntavaaleissa, eli yli 18 prosenttia, Lehti sanoi.oli samanlaiset selitykset kuin reilusti tappiolla olevalla jääkiekkojoukkueella erätauolla: parannetaan omaa tekemistä ja peli ei ole ratkaistu ennen kuin kuuluu tuomari on puhaltanut pelin päättyneeksi.

Uskooko tähän kukaan muu kuin Petteri Orpo virkansa puolesta, että vaalipäivänä kokoomus on suurempi kuin Sdp?





– Kyllä tässä kaikki on mahdollista. Olemme nähneet osaltamme nyt nopean heilahduksen. Tässä ei ole mitään syytä luovuttaa. Päinvastoin. Meidän agenda on selvä. Kun katson tovereiden agendaa, on selkeästi nähtävät vaihtoehdot, miten Suomea rakennetaan, puheenjohtaja Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo (kok) vastasi IS:lle.Jos Orpo pääministeriksi vielä pystyisi nousemaan, hänen pitäisi olla Suomen poliittisen historian ensimmäinen puoluejohtaja, joka nousee viisi viikkoa ennen vaaleja viiden prosenttiyksikön takamatkalta ykköseksi.– Katsotaan, mikä on prosenttimäärä millä vaalit voitetaan. Näyttää siltä, että kannatukset hajaantuvat. Uskon, että tilanteemme on paljon parempi kuin gallupissa näkyy. Viime viikolla meille mitattiin 18 prosentin kannatusta. Nythän me vasta aloitamme kampanjat, Orpo sanoi IS:llevaalipäällikkö, puoluesihteeri Janne Pesonen https://www.is.fi/haku/?query=janne+pesonen (kok) pani helmikuun kannatusrohahduksen vanhuskeskustelun piikkiin.– Tulos oli jollain tavalla odotettu. Ei se ole siellä missä pitäisi. Uskon, että kannatus nousee. Täysillä tulemme taistelemaan ykköspaikasta, Pesonen totesi.

Kannatus ei ole uskonasia. Millä tavalla viiden prosenttiyksikön eron pystyy kuromaan umpeen viidessä viikossa?

