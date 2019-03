Sähköautokysymys jakaa puolueita IS:n vaalikoneessa – ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen nostaisi sähköautotuen jopa 5000 euroon

Politiikka

Sähköautokysymys jakaa puolueita IS:n vaalikoneessa – ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen nostaisi sähköautot

Sinivihreäksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiilikaisen

Sähköautotuen

http://www.vaalikone.fi/eduskunta2019/is