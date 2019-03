Politiikka

Soten taustamuistio julki: näin huima lista perustuslaillisia ongelmia olisi vielä korjattava

Juuri nyt

Seitsemän

https://interactive.sanoma.fi/arkku/files/25862903PeVntaustamuistio.pdf

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maakunnan liikelaitoksen palveluvelvoite

Rahoitus

Korvaukset kunnille

Notifiointi

Profilointi

Arkaluonteisten tietojen käsittely

Sotelakien keskinäiset riippuvuussuhteet