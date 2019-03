Heikkinen kiistää rikkoneensa eduskunnan työtapoja 12 minuutin äänestyksessä – ”Meidät on valittu eduskuntaan tekemään päätöksiä”

Politiikka

Heikkinen kiistää rikkoneensa eduskunnan työtapoja 12 minuutin äänestyksessä – ”Meidät on valittu eduskuntaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äänestyksen siirtäminen olisi kaatanut sote-uudistuksen

Valiokunnassa enemmistö jo ennen Kiurun poistumista