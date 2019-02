12 minuutin operaatio kuohuttaa sote-valiokuntaa yhä – Kiuru ampuu alas väitteen näytelmästä: ”Eduskunta taitaa olla jo täynnä salaliittoteorioita”

Politiikka

12 minuutin operaatio kuohuttaa sote-valiokuntaa yhä – Kiuru ampuu alas väitteen näytelmästä: ”Eduskunta taita

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiuru

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan