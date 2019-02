Politiikka

Kokoomus lupaa keventää tuloverotusta miljardilla – rahoittaisi kevennykset näiden haittaverojen korotuksilla

Kokoomus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mitä

on julkistanut vaaliohjelmansa.– Ei tarvitse tehdä leikkauksia, ja ei tehdä veronkorotuksia, puheenjohtaja, valiovarainministeri Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo (kok) tiivisti sanomansa.Kokoomus haluaa keventää ensi vaalikauden aikana tuloverotusta yhdellä miljardilla. Verokevennykset luvataan niin palkansaajille kuin eläkeläisille.Kokoomus rahoittaisi miljardin verokevennykset nostamalla haittaveroja.Kokoomuksen laskemissa muun muassa tupakkaveron nosto tuottaisi 200 miljoonaa euroa, alkoholiveron nosto 100 miljoonaa euroa, lämmityspolttoaineen ja turpeen veronkiristys 150 miljoonaa, sähköveron korotus 100 miljoonaa ja asuntolainojen korkovähennyksen pienentäminen 80 miljoonaa euroa.muuta kokoomus sitten lupaa kansalle?Kokoomus lupaa esimerkiksi kaksivuotisen ja ilmaisen varhaiskasvatuksen, alentaa asteittain päivähoitomaksuja, tehdä perhevapaauudistuksen, palkata lisää hoitajia vanhuspalveluihin, palkata lisää poliiseja.Puolue ei aio ottaa valtiolle lisää velkaa.Kokoomus myös lupaa, että tämän vaalikauden indeksileikkaukset eivät enää jatku. Orpon mukaan indeksileikkauksen perumiset on jo huomioitu valtion budjetin pohjissa, koska lait oli tehty vain tämän vaalikauden ajaksi.

Syytätte itse muita puolueita höttölupauksista. Teidän ohjelmassa mistään ei tarvitse leikata, ja lupaatte lisärahaa vanhustenhoitoon ja varhaiskasvatukseen, ja lupaatte poistaa indeksileikkaukset?

Vanhustenhoito

– Olemme laskeneet, että meidän vaaliohjelman menolisäykset ovat varhaiskasvatukseen noin sata miljoonaa, perhevapaauudistus tarvitsee joitakin kymmeniä miljoonia euroja, poliisin määrän turvaamisessa puhutaan muutamista kymmenistä miljoonista euroista, vanhuspalveluihin tarvittavat hoitajat vaativat oman panostuksensa, Orpo vastasi IS:lle.– Voi sanoa karkeasti, että meidän vaalilupaukset ovat noin puoli miljardia euroa. Se on noin yksi prosentti valtion budjetista. Yhden prosentin kohdentaminen näihin kohteisiin ei ole mahdotonta. Ne kohdentamiset pitää tehdä muualta budjetista, Orpo jatkoi.Kokoomus pitää itseään tiukkana valtion kirstunvartijana.Puolue ei kuitenkaan osta valtiovarainministeriön virkamiesten koko näkemystä siitä, mitä ensi vaalikaudella pitäisi tehdä.Virkamiehet esittivät, että ensi vaalikauden aikana budjeteista pitäisi tehdä ylijäämäisiä ja kerätä vaalikauden aikana 2 miljardin euron puskurit. Kokoomus ei puskureita muiden puolueiden tapaan keräisi.Työmarkkinoiden uudistuksista kokoomus ajaa paikallisen sopimisen lisäämistä. Se haluaa, että myös järjestäytymättömät työnantajat ja työntekijät voisivat soveltaa paikallisia joustoja ja työehdoista voisi neuvotella luottamusmiehen sijasta luottamusvaltuutettu.– Työelämän joustot ovat välttämättömiä, Orpo totesi.on ollut viime aikojen kuumin poliittinen kysymys. Kaikki muut ovat kannattaneet hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin, paitsi kokoomus.Hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin ilmeisesti käy myös kokoomukselle, mutta kokoomuksen mielestä vanhuspalvelulakiin pitää saada hoivatakuu.– Haluamme ja lupaamme vanhuksille hoivatakuun. Jokainen saa sellaista hoitoa kuin tarvitsee. Tarvitsemme lisähoitajia. Ollaan sitouduttu hoitajamitoitus kirjaamaan, mutta se tehdään yksilöllisistä tarpeista lähtien, Orpo sanoi.

Oletteko valmiita lakiin kirjoittamaan 0,7 prosenttia?

– Me haluamme lisää hoitajia. Se määrä perustuu yksilölliseen hoivatarpeeseen eikä kaavamaiseen lukuun, Orpo vastasi.Kokoomus on ollut kaksilla rattailla liikkeellä myös esimerkiksi turvapaikkakysymyksessä.Viime viikolla puolue esitteli turvapaikkapoliittista linjaansa, ja ohjelmaa esitellyt kansanedustaja Jukka Kopra https://www.is.fi/haku/?query=jukka+kopra (kok) tiivisti kokoomuksen ohjenuoraksi ”nopea prosessi ja varma palautus”.Tänään puheenjohtaja Orpo puolestaan kertoi, että kokoomus kannattaa avointa ja kansainvälistä Suomea.– Rajat kiinni ajattelu ei ole tästä maailmasta, Orpo totesi.