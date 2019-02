Politiikka

Lennonjohtajien työriitaan kolmas sovintoesitys – vastausta odotetaan torstain iltapäivään mennessä

Lennonjohtajien työriitaan on annettu kolmas sovintoesitys. Valtakunnansovittelijan toimisto kertoi asiasta tviitissä keskiviikkona illalla.Osapuolten vastausta sovintoesitykseen odotetaan torstaina kello 13:een mennessä sähköpostitse.Lennonjohtajien työehtosopimus päättyi jo syksyllä 2017. Työntekijäpuoli on sen jälkeen kaksi kertaa hylännyt valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen.Työntekijäpuoli haluaisi, että vanhemmat lennonjohtajat voisivat määrätyin edellytyksin halutessaan siirtyä osa-aikatyöhön tai muutoin kevennettyyn toimenkuvaan.Työriita liittyy myös palkkaukseen. Palvelualojen työnantajan Paltan mukaan lennonjohtajan keskimääräinen vuosiansio on 100 000 euroa. Se tarkoittaa tasaisesti jaettuna noin 8 300:aa euroa kuukaudessa.Työntekijäpuoli ilmoittaa, että sen jäsenistön keskipalkka on 6 300 euroa kuukaudessa ja sen päälle tulevat erilaiset tehtävä- ja toimipaikkakohtaiset lisät.