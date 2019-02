Jehovan todistajat ovat pian velvollisia suorittamaan ase- tai siviilipalveluksen – eduskunta kumosi vapautuslain

Politiikka

Jehovan todistajat ovat pian velvollisia suorittamaan ase- tai siviilipalveluksen – eduskunta kumosi vapautusl

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisen. Näin ollen Jehovan todistajat ovat pian velvollisia suorittamaan ase- tai siviilipalveluksen.Vapautuslaki on nähty ristiriitaisena perustuslain yhdenvertaisvaatimuksen kannalta.Jehovan todistajien erityiskohtelusta heräsi keskustelu, kun Helsingin hovioikeus hylkäsi helmikuussa 2018 syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Mies kertoi pitävänsä syrjintänä sitä, että vain Jehovan todistajilla on mahdollisuus vapautua kokonaan palveluksesta.Seuraavaksi vapautuslain kumoaminen siirtyy presidentin vahvistettavaksi. Samalla määrätään myös sen voimaantulosta.Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta on ollut voimassa vuodesta 1987.