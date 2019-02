Politiikka

Orpo: Valinnanvapaus on soten syvässä ytimessä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää mahdollisena, että sote- ja maakuntauudistuksesta voi jäädä tekemättä sellaisia osia, jotka eivät ole lakipaketin ytimessä.Orpo kuitenkin korostaa, että sote-lainsäädäntö on niin limittynyttä, että tässä aikataulussa keskeisten osien irrottaminen on lähes mahdotonta.Valinnanvapaus on Orpon mukaan uudistuksen syvässä ytimessä.– Käsittääkseni se on niin syvälle rakennettu sosiaali- ja terveyspalvelujen uuteen rakenteeseen, että sitä itsessään on hyvin vaikea ottaa pois ja itse asiassa en voi sitä (valinnanvapauden poistoa) edes hyväksyä, Orpo sanoo.Soten valinnanvapaus on hiertänyt hallituskumppani sinisiä, jotka kokoontuivat tänään ylimääräiseen ryhmäkokoukseen puimaan sote-kantojaan.Orpo antoi sote-kommenttinsa pitäessään aamulla tiedotustilaisuuden yhdessä pohjoismaalaisten ja baltialaisten keskustaoikeistolaisten puheenjohtajakollegojensa kanssa Helsingissä.Orpo arvioi, että nyt eletään sote-uudistuksen ratkaisevia päiviä, mutta hän haluaa rauhassa katsoa, löytyykö perustuslakivaliokunnan huomioiden pohjalta sellainen polku, että uudistus voi edetä.