Politiikka

Orpo: Maakuntalakeja ei voi viedä eteenpäin ilman valinnanvapautta

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo mukaan sote- ja maakuntauudistuksessa voi olla osia, jotka voidaan jättää toteuttamatta. Valinnanvapaus ei kuitenkaan kuulu niihin.– Se on siinä syvässä ytimessä sote-maakuntauudistusta. Käsittääkseni se on niin syvälle rakennettu nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uuteen rakenteeseen, että sitä itsessään on hyvin vaikea ottaa pois ja itse asiassa en sitä voi edes hyväksyä. Se nimenomaan vastaa siihen, mitä varten tätä uudistusta on lähdetty tekemään, Orpo sanoo.Orpon kommentoidessa asiaa siniset olivat sote-hätäkokouksessaan. Osa sinisistä on jo ilmoittanut, etteivät tue sote-uudistusta, niin kuin eivät kaikki kokoomuksessakaan.

Tähänkö se kaatuu?

Orpon mukaan lähtökohta on, että kokoomuksen ryhmä jäsenineen muodostaa kantansa vasta, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta saa työnsä valmiiksi.– Meillä on tapana tukea hallituksen esityksiä.

Onko käynnissä lähinnä teatteri siitä, kuka sen soten lopulta kaataa?

– Voi olla, että sellaistakin harrastuneisuutta on. Mutta minä katson sitä kovaa ydintä, eli perustuslakivaliokunnan lausunnon käsittelyä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Se on oleellista ja siinä pitää vastuullisesti toimivalla olla fokus. Sen jälkeen ollaan viisaampia, kun se varmasti tässä lähipäivinä ratkeaa.

Mahdollinen EU-notifikaation tarve on ollut tiedossa pitkään. Miten asian hoitaminen on jäänyt näin viime tinkaan?

– Ollaan varmaan kaikki nähty, ettei siihen ole yksiselitteistä vastausta. Perustuslakivaliokunta ei antanut yksiselitteistä vastausta, koska sitä ei ole olemassa. Kun perustuslakivaliokunta kuitenkin on antanut siihen suuntaviivoja, nyt katsotaan, millä tavalla sosiaali- ja terveysvaliokunta yhteistyössä ministeriöiden kanssa pystyy siihen löytämän polun.Päivitys kello 11.52: Juttu päivitetty kauttaaltaan Orpon haastattelulla.