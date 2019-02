Politiikka

Kommentti: Sote käy viimeistä kamppailua

Hallituspuolueiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perustuslakivaliokunta

Ennen

Perustuslakivaliokunta kävi uudistuksen keskeisistä kohdista sananvaihtoa kaksi viikkoa, 12–14-tuntisia päiviä.

Vaalitauon

Valinnanvapauden

Hankala

Li Andersson

Soten