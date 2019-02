Politiikka

Perustuslakivaliokunta sai lausuntonsa valmiiksi – IS esittelee kuusi keskeistä kipukohtaa

1) Rahoitusmallia on väljennettävä

2) Toteutuvatko potilaan oikeudet?

3) Oikeudellisesti epävarma malli

4) Palveluvelvoitetta vahvistettava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

5) Tietosuojakysymykset kuntoon

6) Maakuntavaaleja siirrettävä

Niin sanotulla menorajoittimella on tarkoitus varmistaa tavoite sote-menojen kasvun hillitsemisestä kolmella miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä. Perustuslakivaliokunta pitää rajoitinta epäsuhtaisena perusoikeuksien turvaamisen kannalta. Rahoituksen tasoa nostettaisiin mallissa vain, jos rahoituksen taso vaarantaisi riittävien palvelujen turvaamisen useammassa kuin seitsemässä maakunnassa tai maakunnissa, joiden asukasmäärä yhteensä on enemmän kuin 40 prosenttia koko maan asukasmäärästä. Perustuslakivaliokunnan mukaan nämä raja-arvot tulee poistaa tai niitä tulee väljentää. Asia voi olla poliittisesti herkkä menokuria korostaneelle kokoomukselle.Perustuslakivaliokunta on todennut aiemmin, että laista tulisi käydä selkeämmin ilmi, kuinka asiakkaan palvelutarpeen perusteella laadittava asiakassuunnitelma sitoo palvelun tuottajia ja takaa potilaan oikeudet. Perustuslakivaliokunnan mukaan asiakassuunnitelman oikeudellinen merkitys on edelleen epäselvä. Sääntelyä on valiokunnan mukaan valtiosääntöoikeudellisista syistä välttämätöntä täsmentää olennaisesti.Oppositio on arvioinut, että hallituksen sote-malli voidaan todeta jälkikäteen EU:n kilpailulainsäädännön vastaiseksi. Perustuslakivaliokunnan mukaan oikeudellista epävarmuutta voi vähentää, kun tehdään komissiolle ilmoitus ehdotetusta valinnanvapausjärjestelmästä ja sen sisällöstä. Mikäli järjestelmän laillisuutta EU-oikeuden näkökulmasta ei pystytä varmistamaan, on valiokunnan mukaan valinnanvapauslain soveltamisen aloittamista lykättävä. Tämäkin olisi kokoomukselle poliittisesti hankala pala niellä.Perustuslakivaliokunnan mielestä sääntelyä on täsmennettävä siten, että siinä määritellään säädösperustaisesti maakunnan liikelaitoksen velvollisuus ylläpitää sellaista palvelutuotannon tasoa ja valmiutta, että se kykenee kaikissa tilanteissa turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden riittävän saatavuuden.Sosiaali- ja terveydenhuollossa käsitellään arkaluonteisina pidettäviä henkilötietoja, jotka koskevat esimerkiksi henkilön terveydentilaa. Perustuslakivaliokunnan mielestä ei ole esitetty riittäviä perusteluja arkaluonteisten tietojen näin laajaan, henkilön suostumuksesta riippumattomaan käsittelyyn oikeudellisesti sitomattomassa asiakassuunnitelmassa. Valiokunnan mukaan tietosuojasääntely on varmistuttava myös siitä, että kapitaatiokorvausten maksamismenettely ei johda siihen, että palveluntuottajat hoitavat ihmisiä eri tavalla heistä maksettavasta kapitaatiokorvauksesta riippuen.Ensimmäisiä maakuntavaaleja on jo lykätty. Perustuslakivaliokunta linjaa, että ensimmäiset maakuntavaalit on mahdollista järjestää aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun nyt käsiteltävä lakiehdotus on hyväksytty. Valiokunnan mukaan maakuntavaaleja ei voida ylipäätään järjestää ennen kuin maakuntien tehtävistä ja niihin liittyvästä valvonnasta on päätetty. Maakuntavaalien ajankohta on toisin sanoen edelleen hämärän peitossa, mikä tuskin saa pääministeripuolue keskustaa riemastumaan.