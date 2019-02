Politiikka

Sdp:n vaalilupaus kirkastui sairasvuoteella – Rinne lupaa rahaa terveydenhuoltoon ja vanhustenhoitoon

Sairasvuoteellaan Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) on ehtinyt miettiä myös politiikkaa ilman kiirettä. Sdp:n pääviesti ja tärkein vaalilupaus on kirkastunut ja täsmentynyt – muuttunut liki ehdottomaksi:– Minulle on vahvistunut tosi vankasti se käsitys, että pohjoismaisen hyvinvointivaltion Suomen sovellutusta pitää vahvistaa, kehittää ja uudistaa.

Ja mitä se tarkoittaa käytännössä?

Se saattaa vaatia 350 miljoonaa euroa lisää rahaa, jotta on riittävästi henkilökuntaa. Mutta se tehdään!

– Sitä, että maailman parasta hoivaa pitää olla jatkossakin perusterveydenhoidossa, sosiaalipalveluissa ja vanhustenhuollossa – ja se vaatii rahaa!– Jos Sdp:stä tulee pääministeripuolue ja minusta pääministeri, sellaista ratkaisua ei tule hallitusohjelmaan, että näitä asioita ei korjata. Se saattaa vaatia 350 miljoonaa euroa lisää rahaa, jotta on riittävästi henkilökuntaa sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Mutta se tehdään! Rinne lupaa.– Meidän täytyy vahvistaa luottamusyhteiskuntaa monessa suhteessa. Jos sitä ei vahvisteta, menemme koko ajan huonompaan suuntaan.Rinne sanoo miettineensä asiaa usean viikon ajan.– Yhteiskunnassamme on luottamuspula, joka vaikuttaa joka puolella. Vanhustenhuollon tila paljasti, että ihmiset pelkäävät ikääntyä. He pelkäävät omaa kohtaloaan hoivassa, monet pelkäävät omien vanhempiensa tilannetta. Tämä sama ulottuu vammaisiin ihmisiin – luottamuksen puute, miten ihmisiä kohdellaan, kun rahat ovat tiukalla.mukaan kulunut vaalikausi on rikkonut yhteiskunnallista luottamusta. Nyt se pitää palauttaa.– Tämä on minun perusviestini sairasvuoteelta, hän sanoo.– Sama koskee päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. Siellä on samat ongelmat. Vanhemmat eivät luota, että muksut saavat hyvää varhaiskasvatusta ja päivähoitoa. Sama ulottuu työttömiin, on luottamuspula, että työttömyyspäivärahaa leikkaavilla aktiivitoimilla työllistyminen olisi mahdollista.Ulkopuolinen sanelu ei enää käy, Rinne linjaa.– Minä en enää suostu sellaiseen keskusteluun, jossa valtiovarainministeriön virkamiehet tai korkeat talouspolitiikan osaajat tulevat kertomaan, että nyt pitää julkista taloutta sopeuttaa sinne tai tänne.– Me olemme mukana vain sellaisessa hallituksessa, joka lähtee korjaamaan näitä asioita. Ja finanssipolitiikka sopeutetaan tähän sitten! Rinne paaluttaa.hoivayhtiöiden voitontavoittelu on asia, johon Rinne aikoo puuttua. Rajoituksia on mietittävä.– Isoin sosiaali- ja terveyspuolen ongelma on se, että nyt puuttuu voimavaroja ja ihmisiä. Espanjan kokemusten perusteella minulle selkeni se, että hoivayhtiöiden voitontavoittelu täytyy nostaa esille.Rinne sanoo olevansa tietoinen perustuslakitason ongelmista, joita asiaan liittyy, mutta silti:– Kyllä se voitontavoittelu tuottaa negatiivisen kehän palveluiden tuottamiseen. Haetaan tehokkuutta laadun ja hoivan toteuttamisen kustannuksella.– Tehohoito maksaa kolme ja puoli tonnia päivä per henkilö. Sellaista ei koskaan mikään yksityinen taho tulisi tekemään. Se, että siellä on koko ajan hoitaja lähellä, luo turvallisuuden tunnetta ja luottamusta. En sano, etteikö yksityinen sektori ja kolmas sektori voisi olla mukana silloin, kun julkinen sektori päättää, että niitä tarvitaan.sairausloman aikana on mennyt ohi vaalitentti poikineen. Häntä on tuurannut varapuheenjohtaja Sanna Marin https://www.is.fi/haku/?query=sanna+marin

Miten Sdp on pärjännyt?

– Minulla on ollut koko ajan tavoitteena, että Sdp näyttäytyisi useampana kasvona johdossakin. Minun sairastumiseni on tavallaan antanut mahdollisuuden Marinille, Antti Lindtmanille https://www.is.fi/haku/?query=antti+lindtmanille Ville Skinnarille https://www.is.fi/haku/?query=ville+skinnarille ja Sirpa Paaterolle https://www.is.fi/haku/?query=sirpa+paaterolle nousta esiin aika vahvan puheenjohtajan takaa.Rinne soitti ryhmäkokoukseen kaksi viikkoa sitten kiittääkseen ryhmää.– Sen toiminta on ollut upeaa seurattavaa. Olen ollut ylpeä, miten sairauslomani aikana homma on pelittänyt.sairastaessa tuli tieto, että puolueen varapuheenjohtajan Maarit Feldt-Rannan https://www.is.fi/haku/?query=maarit+feldt-rannan syöpä uusiutui, ja hän vetäytyi saman tien eduskuntavaaleista.– Se oli murskaava uutinen. Kaikkea voimaa Maaritille nyt, Rinne toivottaa.Rinteen sairausloman aikana Sdp löi lukkoon myös ilmasto-ohjelmansa, jonka mukaan polttomoottoriautojen käyttö on asteittain kiellettävä.Rinne kakistelee tovin, mutta sanoo sitten olleensa ohjelman valmistelussa mukana.– On hyvä olla kunnianhimoisia tavoitteita, mutta realismi matkan varrella saattaa vaatia sitä, että aikataulut muuttuvat. Mutta tavoitteissa ei ole syytä peruuttaa, Rinne sanoo.

Entä sote – miten sen käy?

– Minun arvioni on, ettei se tule isoon saliin ollenkaan tällä vaalikaudella.