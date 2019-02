Erikoishaastattelu: Antti Rinne on valmis pääministeriksi, jos Sdp voittaa vaalit – ”Olen terve hoitamaan tehtävää, takaan sen”

Politiikka

Erikoishaastattelu: Antti Rinne on valmis pääministeriksi, jos Sdp voittaa vaalit – ”Olen terve hoitamaan teht

Mennään suoraan asiaan ja aloitetaan kysymyksellä, joka puhuttaa taatusti kaikkia suomalaisia ja on tämän haastattelun tärkein.

Antti Rinne, oletko siinä kunnossa, että voit hoitaa Suomen pääministerin tehtävät, jos Sdp:stä tulee pääministeripuolue, kuten gallupit lupaavat?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensi perjantaina





– Olen terve hoitamaan sitä tehtävää. Tämän ovat lääkärit todenneet. Pystyn tehtävän hoitamaan. Takaan sen. Mutta kukaanhan meistä ei tiedä, milloin kuolee, Rinne sanoo Ilta-Sanomien erikoishaastattelussa.Haastattelua tehdään keskiviikkona Rinteen, 56, kotona Mäntsälässä, jonne hän pääsi käymään ensimmäisen kerran tällä viikolla Espanjassa joulunpyhinä alkaneen vakavan keuhkokuumeen ja sen jälkitautien jälkeen.Kyseessä on myös ensimmäinen kerta, kun Rinne kertoo sairastumisestaan julkisesti paria Facebook-päivitystä lukuun ottamatta.Pääpiirteittäin tilanne on tämä: Rinne pystyy nyt kävelemään 150 metriä, sen lihakset kestävät.– Päivä päivältä enemmän, Rinne lisää.Kuntoutus jatkuu, sillä viikkokausien makaaminen, osan ajasta pakkonukutuksessa, vei lihaskunnon nollatasolle. Kuntoutusta Kiljavan kuntoutussairaalassa jatketaan ensi keskiviikkoon saakka.Rinne palaa eduskuntaan.Lääkärintodistus kertoo, että lääkärit toteavat Rinteen työkykyiseksi.Toimittajan on turha leikkiä lääkäriä, mutta pitkäaikaisen tuntemuksen perusteella Rinteestä voinee antaa silti seuraavan epikriisin: Puheenjohtajan päärustinki on ainakin yhtä hyvässä kunnossa kuin ennen sairastumista, ellei jopa paremmassa. Liikkuminen on kankeaa, minkä Rinne myöntää ja sanoo, että sen palautuminen vienee vielä kuukausia.

Antti Rinne, jaksatko vetää vaalitentit ja vaalirumban?





Demaripamppu on

– Kyllä.– En toivoisi pahimmalle vihamiehellekään tätä kokemusta. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että olen kiitollinen, että ensinnäkin selvisin koko jutusta. Ei tällaista kokemusta terveydenhuollosta olisi voinut saada, ellei olisi itse potilaana. Vähän helpommallakin tai kevyemmällä sairaudella tämän olisi voinut sisäistää, Rinne huokaa.Espanjan-lomallaan vakavasti sairastunut Rinne lennätettiin nukutettuna Espanjasta saksalaisella ambulanssikoneella Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja sieltä Meilahden sairaalaan 11. tammikuuta. Keuhkokuumeen jälkitautina sydänpussi tulehtui, lisäksi myöhemmin Helsingissä havaittu sepelvaltimotauti tukki verisuonen, joka avattiin pallolaajennuksella.Jos koko sotku olisi osattu hoitaa Espanjassa, kyseessä olisi ollut parin päivän sairaalakeikka.Nyt siihen meni reilut kaksi kuukautta. Ja kuntoutus jatkuu.kokenut karmeita, mutta sanoo saaneensa samalla henkilökohtaisen kokemuksen, millaista on sairastaa.Kaiken lisäksi sairastuminen tuli Rinteelle poliittisesti pahimpaan mahdolliseen saumaan eli vaalien alle.– Tietenkin olen miettinyt sitä sairastumiseni jälkeen. Nyt kun olen ollut kuntoutuksessa lihas- ja hermojuttujen kanssa, lääkärit ovat yllättyneitä, miten nopeasti kuntoutuminen on tapahtunut, Rinne kertoo– Minulla on itselläni tunne tämän kovan treenauksen aikana, että saan lihaskunnon takaisin tehohoidon jälkeen. Virtaa kyllä riittää.

Takaatte suomalaisille, että pystytte hoitamaan pääministerin tehtävät, jos valinta osuu kohdalle?





– Kyllä. Takaan sen, tämänhetkisen terveydentilan mukaan, kuten lääkäritkin ovat todenneet.– Lääkärintodistuksessa todetaan, että olen 1. maaliskuuta lähtien työkykyinen kansanedustajan ja sitä vastaaviin tehtäviin, mikä pitää sisällään ministerin, myös pääministerin tehtävät.Tuona samana päivänä Rinne aikoo kävellä eduskuntaan, töihin. Kyseessä on taatusti mediatapahtuma.Lihasheikkous näkyy kävelyssä vielä kuukausia, Rinne sanoo. Mainittakoon, että Saksan entinen valtiovarainministeri ja CDU:n ex-puheenjohtaja Wolfgang Schäuble https://www.is.fi/haku/?query=wolfgang+schauble johti Saksan ja Euroopan taloutta pyörätuolista. Valtiovarainministerinä Rinne istui usein hänen vieressään.– Sanon samalla, että ei se kävely kansanedustajan ja ministerin työssä ole se oleellisin juttu, eikä puheenjohtajan tehtävässä. Pää pelaa, terveys on hyvä, kestän stressiä ja niin edelleen.

Mitä vaikutuksia sairastumisellasi on vaaleihin ja Sdp:n menestykseen?

– Minä sanon, että olen vahva kokemusasiantuntija tällä hetkellä erityisesti meidän terveyspalveluihin liittyen. Nyt on ollut aikaa miettiä. Ihan oleellinen ymmärrys on se, että meidän sosiaali- ja terveyspalveluissa kaikki pelaa hemmetin hyvin, kun on riittävästi osaavia ihmisiä, resursseja ja hommaa johdetaan hyvin.

Onko osasyy terveyden pettämiseen poliitikon ammatin raskaus?

– Ei poliitikon työ ole ainakaan minulle ollut liian raskasta. Varmaan tämä sepelvaltimotauti olisi toteutunut kaikissa tilanteissa, kun huomioi geenitekijät ja omat elämäntavat, esimerkiksi tupakanpolton.

Mitä luulet ihmisten, äänestäjien, ajattelevan sairastumisesi vaikutuksista siihen, voitko hoitaa tehtäväsi?

– Kun olen Facebookissa kertonut terveydentilastani, niin ei ole tullut epäilyksiä, ettenkö palaa takaisin. Sepelvaltimotauti on meidän kansantautimme – tuskin laaja mielipide on sillä kannalla, ettenkö olisi terveydentilan puolesta kelpoinen esimerkiksi pääministeriksi.Koko haastattelun ajan Rinne palaa yhteen aiheeseen: siihen, miten hyvää hoitoa hän on Suomessa saanut.Kiitollinen mies.Suomen terveydenhoitojärjestelmällä pääministerikuntoon palautettu poliitikko.