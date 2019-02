Politiikka

Konepäällystöliitolta koko kauppamerenkulkua koskeva lakkovaroitus

22.2. 14:22

Liiton mukaan kyseessä on vastareaktio työnantajien vaatimukseen.

Suomen Konepäällystöliitto on jättänyt koko kauppamerenkulkua ja jäänmurtajaliikennettä koskevan lakkovaroituksen. Liiton mukaan kyseessä on vastareaktio sille, että työnantajat vaativat ulkomaisen työvoiman lisäämistä aluksilla.



Lakon on määrä alkaa 9. maaliskuuta.



Konepäällystöliiton mukaan työnantajien vaatimus on jumittanut ulkomaanliikennettä koskevat työehtosopimusneuvottelut työnantajia edustavan Suomen Varustamoiden kanssa.