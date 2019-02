Politiikka

Perussuomalaiset leikkaisi menoja ja keventäisi polttoaineiden verotusta

Vaaliohjelmassa esitetään myös joustoja työmarkkinoilleVelaksi eläminen on lopetettava, vaatii perussuomalaiset perjantaina julkistetussa eduskuntavaaliohjelmassaan.Menoja on leikattava merkittävästi, jotta hyvinvointiyhteiskunta voitaisiin turvata, puolue linjaa. Suoranaisena säästökohteena ohjelmassa mainitaan lähinnä nykyisen kaltainen maahanmuutto, joka puolueen mukaan ”maksaa valtavasti”. Mitään euromääräisiä summia vaaliohjelmassa ei esitetä.Suomen talous ja hyvinvointi perustuvat puolueen mukaan vientiteollisuuteen, jonka kilpailukyky on turvattava. Siksi teollisuudelle ei saisi sälyttää mitään kilpailukykyä heikentäviä lisäkustannuksia. Perussuomalaiset laskisi esimerkiksi sähköveron ”minimiin”. Tuottavuuden ja yritysten kilpailukyvyn vuoksi myös työmarkkinoilla tarvitaan joustoja, ohjelmassa todetaan. Ne kuitenkin toteutettaisiin yleissitovien työehtosopimusten kautta.Lisäksi puolue esimerkiksi keventäisi polttoaineiden ja polttomoottoriautojen verotusta, mikä eroaa useiden muiden puolueiden ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvistä linjauksista.Helsingin Sanomien tällä viikolla julkaiseman kannatusmittauksen mukaan perussuomalaisten kannatus on noussut 11,4 prosenttiin.Eduskuntavaalit pidetään 14. huhtikuuta.