Politiikka

MT: Keskustan kannatus romahtanut viljelijöiden keskuudessa

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006008574.html

Pääministeripuolue keskustan kannatus maanviljelijöiden keskuudessa on pudonnut roimasti nykyisen hallituskauden aikana, kertoo Maaseudun Tulevaisuuden teettämä gallup.Kyselyn mukaan keskustaa aikoo äänestää 64,5 prosenttia kantansa ilmaisseista viljelijöistä. Vuonna 2015 vastaava luku oli 84,6 prosenttia.Kannatus on kyselyn mukaan pudonnut etenkin viljanviljelijöiden keskuudessa, maidontuottajien ja sikatilallisten kannatuksen keskusta on saanut säilytettyä paremmin.Keskusta on menettämässä viljelijöiden ääniä etenkin kokoomukselle ja perussuomalaisille. Perussuomalaisten viljelijäkannatus on noussut 13 ja kokoomuksen 11 prosenttiin.Kyselyn toteutti Kantar TNS ja siihen vastasi 854 suomenkielistä viljelijää. Virhemarginaali on 3,4 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kysely tehtiin verkossa, kun 2015 tutkimus toteutettiin puhelimitse.Keskustan kannatus oli tuoreimmassa HS-gallupissa 14,7 prosenttia.