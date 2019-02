Politiikka

HS-gallup: Perussuomalaisten kannatus nousi yli 10%:iin, sinisten junnaa paikoillaan

Perussuomalaisten kannatus on ylittänyt 10 prosentin rajan ensimmäistä kertaa puoluehajaannuksen jälkeen, selviää torstaina Helsingin Sanomissa julkaistusta gallupista. Perussuomalaisten kannatus (11,4%) nousi edellisestä mittauksesta 1,7 prosenttiyksikköä.SDP on edelleen suurin puolue 20,8 prosentin kannatuksellaan.Toisena seuraa kokoomus (18,6%) ja kolmantena keskusta (14,7%).Kokoomus ja keskusta ovat kumpikin menettäneet kannatustaan lähes prosenttiyksikön edellisen HS-gallupin jälkeen.Vihreiden kannatusnousu (13,6%) on jatkunut edelleen ja puolue on enää reilun prosenttiyksikön päässä keskustan ohittamisesta.Vasemmistoliittoa kannatti 8,7 %, ruotsalaista kansallispuoluetta 4,3 %, kristillisdemokraatteja 4,0 % ja sinisiä 1,0 % kyselyyn vastanneista.Muiden puolueiden yhteiskannatus oli 2,9 prosenttia.Kantar TNS haastatteli puhelimitse Helsingin Sanomien toimeksiannosta yli 2 600 ihmistä. Haastattelut tehtiin 14. tammikuuta – 14. helmikuuta. Suurten puolueiden osalta tutkimuksen virhemarginaali on molempiin suuntiin kaksi prosenttiyksikköä.