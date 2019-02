Oikeuskansleri IS:lle: Berner kysyi ensi kerran asiastaan tammikuun lopulla

Perustuslain 63§

Ministerin sidonnaisuudet



Valtioneuvoston jäsen ei saa ministeriaikanaan hoitaa julkista virkaa eikä sellaista muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa luottamusta hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.



Ministerin on viivytyksettä nimitetyksi tultuaan annettava eduskuntaa varten selvitys elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta merkittävästä varallisuudestaan sekä sellaisista ministerin virkatoimiin kuulumattomista tehtävistään ja muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.



Lain perusteluja HE 284/1994



”Ehdotetun säännöksen voidaan siten katsoa edellyttävän edellä olevan perusteella, että ministeri pidättäytyy hoitamasta ainakin seuraavia tehtäviä:



1) valtion ja muun julkisyhteisön virka;



2) palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä;



3) hallintotehtävät (hallituksen, hallintoneuvoston tai niitä vastaavan toimielimen jäsenyys) valtionyhtiöissä;



4) hallintotehtävät rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa sekä muissa taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä yksityisissä yrityksissä;



5) etujärjestöjen luottamustehtävät valtakunnallisella tai keskusjärjestötasolla (ammatilliset etujärjestöt, työnantajajärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, tuottajajärjestöt, kunnallinen keskusjärjestö); sekä



6) hallinto- tai luottamustehtävät sellaisissa yhteisöissä (esim. yhdistykset ja säätiöt), joilla on kiinteä yhteys asianomaiseen hallinnonalaan.”



”Kiellettyjen sidonnaisuuksien piiriä käytännössä täsmennettäessä on olennaista huolehtia nimenomaan siitä, että ministerit pidättäytyvät tehtävistä, jotka ulkopuolisen arvioitsijan silmin katsottuna saattavat vaarantaa luottamusta ministerin toimintaan valtioneuvoston jäsenenä.”