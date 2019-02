Politiikka

Oliko Bernerin lähtö yllätys? Näin hänestä puhuttiin puolueen sisällä vielä kuukausi sitten

Vaikka Anne Berner on useita kertoja ilmoittanut olevansa politiikassa mukana vain yhden vaalikauden, väläytteli keskustan varapuheenjohtaja ministerin nimeä Alden kärkitiimiin liittyvissä spekulaatioissa vielä tammikuussa.

Liikenne-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bernerin