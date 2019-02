Politiikka

Sote-lausunto ei valmistunut – työ jatkuu aamulla

19.2. 20:47

Politiikka Perustuslakivaliokunnan sote-lausunto ei valmistu vielä tänään, kertoi valiokuntaneuvos kokouksen yhä jatkuessa puoli yhdeksän aikaan illalla.

Valiokunta on koolla jälleen huomenna heti aamusta. Se on varautunut pitämään myös huomenna ylimääräisen iltakokouksen kello 17 alkaen.



Valiokunta eteni lausunnossa tänään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Aamulla valiokunnassa on sote-lausunnon lisäksi muun muassa perustuslakiasiantuntijoiden kuulemisia tiedustelulaeista.